The Game Awards 2024: Eure 30 Nominierten für den Community-Award stehen fest

Die Game Awards rücken immer näher. Am 13. Dezember findet die große Verleihung am Jahresende statt. Auch die Community darf abstimmen, zumindest bei einem Award. Für den Community-Award habt ihr insgesamt 30 Titel nominiert, die nun feststehen. Wie immer wird Geoff Keighley das Event moderieren, während wir gespannt vor dem Bildschirm sitzen und hoffen, dass unser Favorit auf die Bühne kommen darf, um sich seinen wohlverdienten Preis abzuholen.

Der einzige Preis über den ihr entscheiden könnt

Am Ende des Jahres kommen die Videospielfans noch einmal zusammen, um das Jahr Revue passieren zu lassen und die besten Titel mit Applaus und Awards zu feiern. Eine Jury entscheidet, welche der nominierten Spiele den Preis am Ende gewinnen. Die Nominierten aller Kategorien stehen bereits fest - eine Kategorie hat bisher jedoch gefehlt. Für den Community-Award sind die Fans selbst jedes Jahr verantwortlich.

Ihr durftet für diese Kategorie eure Stimmen abgeben und die Nominierungen für den Community-Award stehen nun fest. In diesem Jahr haben es 30 Spiele auf die Liste geschafft. Einige Namen kennen wir bereits aus der langen Liste der Nominierten. Astro Bot, Helldivers 2, Balatro, Silent Hill 2 oder Final Fantasy 7: Rebirth hier zu sehen, dürfte sicher niemanden überraschen. Live-Service-Liebhaber haben Fortnite, League of Legends und Valorant in die Liste gevotet und sogar Palworld, Hellblade 2 und space Marine 2 sind vertreten.

Hier ist die alphabetische Liste aller Nominierten für den Community Award:

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

Dragon Ball: Sparking! Zero

Dragon’s Dogma 2

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7: Rebirth

Final Fantasy 14

Fortnite

Genshin Impact

Helldivers 2

League of Legends

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Mobile Legends: Bang Bang

No Man’s Sky

Palworld

Persona 3 Reload

Senua’s Saga: Hellblade 2

Silent Hill 2

Sonic X Shadow Generations

Stellar Blade

Valorant

Warframe

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Für welchen Titel drückt ihr die Daumen? Das absolut sympathische Astro Bot? Den Indie-Hit Balatro? Das viel diskutierte Palworld? Stellar Blade? Oder ist euer Favorit gar nicht auf der Liste? Ich hoffe einfach, dass ein Titel gewinnt, der ansonsten bei den Game Awards leer ausgehen würde und so noch einen Moment im Scheinwerferlicht bekommt. Eine beinahe zu diplomatische Antwort, aber ich meine, was ich sage.

The Game Awards könnt ihr am 13. Dezember von 1:30 Uhr nachts bis 5:00 Uhr morgens auf YouTube oder Twitch mitverfolgen. Wie jedes Jahr könnt ihr hier die wichtigsten Meldungen zum Event nachlesen, dann müsst ihr euren Schlafrhythmus nicht zerstören.