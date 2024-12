The Game Awards 2024: Zwei riesige Enthüllungen warten angeblich auf euch

Die Game Awards stehen kurz bevor. In der mehrstündigen Show erhalten die besten Spiele des Jahres in verschiedenen Kategorien Auszeichnungen. Moderiert wird die Veranstaltung, wie jedes Jahr, von Geoff Keighley. Auch wird es während der Show einige Ankündigungen geben. Klar, sicher nur ein paar öde Trailer zu Spielen, die ohnehin schon angekündigt sind, denkt ihr jetzt. Jason Schreier von Bloomberg suggeriert jedoch etwas anderes.

Ankündigungen, die euch aus den Socken hauen

In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag finden die Game Awards statt. Von 1:30 Uhr bis 5:00 Uhr morgens könnt ihr die Show live mitverfolgen. Einige Ankündigungen stehen bereits fest. So soll es Trailer zu Borderlands 4 sowie zu Mafia: The Old Country geben. Laut Schreier wird es jedoch auch ein paar große Knaller geben, wie er in dieser Folge Kinda Funny Games Daily erzählt.

Mindestens zwei Enthüllungen mit Wow-Effekt dürfen wir von den Game Awards erwarten. Laut Schreier sind es sogar Ankündigungen, mit denen die Zuschauer so sicher nicht gerechnet hätten.

"Was kann ich sagen, ohne Ärger zu bekommen?", beginnt er. "Ich weiß von ein paar Ankündigungen, die es geben wird. Sie gelten definitiv als große Ankündigungen. Allerdings handelt es sich bei den großen Ankündigungen um Titel, die erst in einigen Jahren erscheinen. Ich denke also, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ihr ein oder zwei Teaser-Trailer für Spiele sehen werdet, die 2026 oder sogar noch später erscheinen."

"Es gibt mindestens zwei Dinge, die euch reagieren und sagen lassen werden: 'Heilige Sch***. Ich kann nicht glauben, dass diese Sache gerade gezeigt wird!' Das kann ich zu mindestens zwei Dingen sagen."

Was könnten diese Enthüllungen sein? Wäre ein Half-Life 3 zu weit gegriffen? Ein Persona 6? Welche Spiele fallen euch noch ein, bei der sich in der Gerüchteküche in den letzten Monaten etwas geregt hat? Und was wäre das eine Spiel, bei dem ihr euch eine Ankündigung wünscht?