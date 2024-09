The Jackbox Naughty Pack: Den NSFW-Twist müsst ihr nicht mehr selbst beisteuern

Das Partyspiel von Jackbox Games kehrt zurück. Dieses Mal erhält die Spielesammlung einen thematischen Rahmen und hebt sich damit von den vorigen Paketen der Spielreihe ab. Mit einem Augenzwinkern wird wieder gezeichnet, geschrieben und seine Freunde hinters Licht geführt.

Kennt ihr das, wenn eure Jackbox-Runden einfach immer in Fäkalhumor oder Sexwitze abdriften? The Jackbox Naughty Pack gibt euch die Möglichkeit, noch tiefer in diese thematische Ecke einzutauchen. Das Pack besteht aus einem neuen Minispiel und zwei bekannten Spielen, die einen NSFW-Twist erhalten haben. Bringt das Pack dieses Thema auf den Höhepunkt oder kann es vielleicht sogar weniger befriedigen?

Fakin' It All Night Long

Spiel Nummer eins könntet ihr aus dem Party Pack 3 kennen. In diesem Spiel geht es darum, euren Freunden etwas vorzumachen. Ihr erhaltet vom Spiel eine Frage und müsst dann, je nach Spielmodus, auf diese Frage reagieren. Entweder macht ihr einen Daumen hoch oder Daumen runter, müsst mit einem bis fünf Fingern eine Anzahl angeben, mit einem Emoji antworten, auf einen bestimmten Spieler zeigen oder einen kurzen Text zum Prompt verfassen. Es gibt hier wirklich viele abwechslungsreiche Möglichkeiten.

Gar nicht so leicht den Faker zu finden.

Der Faker erhält jedoch nur Antwortmöglichkeiten. Die Frage oder Aussage, auf die die Gruppe reagieren muss, sieht er nicht. Es gibt jedoch eine Ausnahme. Müsst ihr Texte schreiben, dann erhält der Faker eine andere Frage, die auf ähnliche Antworten hinleiten kann. Schreiben die anderen den verrücktesten Ort für Sex auf, muss dieser etwa einen Raum in einer Villa benennen. Kann aufgehen, kann den Faker jedoch auch schnell entlarven. Im Schlafgemach spürt der Rest keine exotischen Vibes. Sorry. Der Faker muss unentdeckt bleiben, die Gruppe muss ihn finden, bevor das Spiel vorbei ist.

Wenn ihr euch gut kennt, ist dieses Spiel einfach genial. Es war in meiner Spielergruppe der absolute Favorit aus diesem Pack. Die einzelnen Runden gehen schnell, die Spieler entscheiden selbst, welcher Modus als Nächstes dran ist und es macht einfach Spaß am Ende der Runde die Antworten zu analysieren. Schnell geraten viele Spieler in Erklärungsnot und müssen sich rechtfertigen, selbst, wenn sie nicht der Faker sind. Auch als Faker gibt es grandiose Momente, denn den Prompt - und wie gut ihre Antwort zu diesem passt - sehen diese erst bei der Auflösung.

Dirty Drawful

Drawful haben wir nun bereits oft gesehen. Bei diesem Spiel erhalten die Künstler eine Anweisung. Einen Satz, den sie zeichnen müssen. Hier sind die Prompts allerdings ein wenig schmutziger als in den vorherigen Versionen des Mini-Malspiels. Habt ihr eurer Kunstwerk gezeichnet und abgeschickt, muss die Gruppe euren Bildern Untertexte geben. Diese sollen die Mitspieler möglichst in die Falle locken, indem sie nach dem Originaltext klingen. Aber seien wir mal ehrlich, eigentlich versuchen nur alle, so lustig wie möglich zu sein.

Gut getroffen? Aber welcher dieser Prompts stammt vom Spiel?

Das Spiel ist aber nicht doof und hat uns oft verarscht. Es baut inzwischen selbst einige Schreibfehler ein, womit wirklich niemand von uns gerechnet hat. Verbal geht es aber etwas deftiger zu und nicht immer haben wir Jackbox ein solches Level an Vulgarität zugetraut. Etwas schade war es allerdings, dass jedem Spieler nur vier Farben zugeteilt wurden und einen Radierer gab es ebenfalls nicht. Einzelne Zeichenschritte konnten aber rückgängig gemacht werden. Wie soll man etwa Blut malen, wenn man kein Rot benutzen kann?

Let Me Finish

Darf ich das neue Spiel der Runde vorstellen? Hier wird wieder diskutiert. Zwei Spieler treten gegeneinander an. Sie erhalten beide dasselbe Bild eines oder mehrerer Gegenstände und eine Frage. Diese könnte etwa lauten, welcher dieser Gegenstände am ehesten auf BDSM steht oder wo bei diesem skurrilen Gerät die erogene Zone liegt. Ihre Antwort zeichnen die beiden Kontrahenten dann auf das Bild ein. Der Rest votet dann für die überzeugendere Argumentation. Es waren schon einige sehr verrückte Prompts dabei.

Ebenfalls gut war ein Prompt, bei dem es darum ging, welcher der gezeigten Gartenvögel am ehesten auf Spielchen mit heißem Wachs steht.

Leider passiert es immer wieder, dass Spieler eine gleiche Antwort auswählen, was sich dann nie so wirklich nach einer richtigen Debatte anfühlt. Insgesamt aber ein schwächeres Spiel als etwa Junktopia, bei dem die persönliche und freie Argumentation einfach viel mehr Spaß macht und abwechslungsreicher ist.

The Jackbox Naughty Pack - Empfehlung?

Schlussendlich ist das Naughty Pack zwar solide, aber nicht so stark wie die letzten Pakete. Es gibt nur drei Spiele, von denen nur eines wirklich neu ist. Fakin' It All Night Long war für mich und meine Freunde ein echtes Highlight, während wir die anderen Titel nur wenige Male spielten. Das neue Mini-Game hat mich allerdings etwas weniger abgeholt, auch wenn die Idee wirklich witzig ist. In der Praxis geht sie nicht immer ganz so gut auf. Wer Jackbox noch einen Extra-Schubs in die erotische und versaute Richtung geben will, ist hier richtig aufgehoben. Die Spiele fördern wie immer kreative Ideen und Penisse zeichnen ist hier schon beinahe Voraussetzung. Für Familienabende mit Kindern oder verklemmten Eltern also nicht das beste Pack.