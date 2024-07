The King of Fighters XV: Fan-Lieblinge Vice und Mature kehren zurück

SNK überraschte Fans ihrer Kampfspiele mit drei neuen Ankündigungen bei der EVO in Las Vegas. Zum einen wurde die Rückkehr von SNK vs. Capcom Chaos bekannt gegeben: In diesem Arcade-Klassiker prallen 36 Figuren aus zwei unterschiedlichen Universen aufeinander. Die kommende Version beinhaltet neue Turniermodi und einen neuen Netcode-Rollback für glattere Online-Matches. Zudem wurde ein neuer Charakter, Kevin Rian, vorgestellt, der im kommenden Fatal Fury: City of the Wolves spielbar sein wird. Zu guter Letzt kündigte SNK für The King of Fighters XV die Fan-Lieblinge Vice und Mature an. Der zugehörige DLC erscheint im Dezember 2024.