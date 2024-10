Zuletzt hatten wir bereits berichtet, dass laut Digital Foundry die PS5 Pro und PSSR in The Last of Us 2 Remastered beeindrucken, jetzt liefert man noch mehr Material zur PS5-Pro-Version des Action-Adventures von Naughty Dog.

Bei den Verbesserungen in The Last of Us geht es primär um das Upscaling, denn statt TAA kommt hier Sonys neues PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) zum Einsatz.

The Last of Us 2: Besseres Bild dank PSSR

Die Standard-Auflösung von The Last of Us 2 bleibt mit 1440p unverändert im Vergleich zur normalen PS5, wenngleich PSSR hier deutliche Bildverbesserungen mit sich bringt.

Und genau das zeigt auch Digital Foundrys neues Video, bei dem man sich mehr auf die allgemeine Präsentation des Spiels konzentriert:

Gleichzeitig hört ihr im Video die Impressionen von Richard Leadbetter und Oliver Mackenzie, die beide schon die PS5-Pro-Version spielen konnten. Ebenso diskutieren beide allgemein über das Spiel und die PS5 Pro.

Weiteres Material zu Ratchet & Clank: Rift Apart und Final Fantasy 7 Rebirth will man in Kürze veröffentlichen.

Bisherigen Tests zufolge ist die Performance von The Last of Us 2 im neuen Pro-Modus nahezu fehlerfrei und ihr habt konstante 60 fps. Lediglich bei Szenenwechseln in Zwischensequenzen kann es zu kleineren Einbrüchen kommen.

Neben diesem neuen Modus sind auch die alten PS5-Rendering-Modi auf der PS5 Pro verfügbar. Große Vorteile bieten diese jedoch nicht, außer bei der Performance, wenn denn eine höhere Bildrate freigeschaltet ist.

Nach dem ersten Anspielen bietet The Last of Us Part 2 Remastered auf der PS5 Pro nach Ansicht von Digital Foundry eine überzeugende visuelle Darstellung mit einer nahezu makellosen Performance. Die Erwartung, ein Spiel in der Grafikqualität des Qualitätsmodus auf der normalen PS5 bei 60 fps zu liefern, könne das Spiel wohl erfüllen.

Inwieweit The Last of Us 2 letztlich insgesamt vom PS5-Pro-Upgrade profitiert, wird sich zeigen, wenn die neue Konsole am 7. November 2024 erscheint. Sie kostet 799,99 Euro.