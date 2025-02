The Last of Us: HBO geht davon aus, dass es wohl vier Staffeln sein werden - Allerdings hat man noch keinen "finalen Plan" dafür

Es sieht so aus, als könntet ihr mit insgesamt vier Staffel der HBO-Serie zu The Last of Us rechnen.

Gleichzeitig gibt HBO zu, dass man derzeit noch keinen "finalen Plan" dafür habe, also ist das noch nicht Stein gemeißelt.

Schluss nach vier Staffeln?

Nach Angaben von HBOs Francesca Orsi gibt es derzeit "keinen kompletten oder finalen Plan" für das Ende der Serie, allerdings "sieht es nach vier Staffeln aus".

"Ich möchte das nicht bestätigen, aber es sieht so aus, als ob wir nach dieser Staffel noch zwei weitere Seasons haben werden und dann ist Schluss", sagt Orsi im Gespräch mit Deadline.

Das stimmt auch mit dem überein, was die beiden Showrunner Neil Druckmann und Craig Mazin zuvor angedeutet hatten.

Nicht zu sehr strecken

Das klingt jedenfalls nach einer vernünftigen Entscheidung, denn vermutlich möchte man das Ausgangsmaterial auch nicht zu sehr strecken.

Bereits im August 2023 hatte Mazin angegeben, dass man mehr als eine Staffel brauche, um die Geschichte von The Last of Us 2 unterzubringen. Damals gab er an, dass es am Ende "drei oder fünf" Staffeln sein könnten. "Aber vier erscheint mir wie eine gute Zahl", sagte er. "Einige Staffeln brauchen aufgrund der Geschichte, die wir erzählen, weniger Episoden, andere mehr."

Für die SXSW 2025 Anfang März ist zudem ein Panel zur Serie angekündigt. Dort werden Craig Mazin, Neil Druckmann, Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Kaitlyn Dever, Isabela Merced und Young Mazino vor Ort sein.

Staffel zwei startet in Kürze

Unterdessen ist der Start der zweiten Staffel für den April 2025 geplant, sie umfasst insgesamt sieben Episoden. Eine davon soll "ziemlich lang" sein.

"Die Geschichte, die wir erzählen, ist viel größer als die der ersten Staffel, es passiert einfach viel mehr, sie ist viel schwieriger zu produzieren, aber wir wollen, dass sich jede Folge wie ein eigener Blockbuster anfühlt, um ehrlich zu sein“, sagte Mazin im Juni.

Aktuell ist unklar, an welchem Punkt der Geschichte die zweite Staffel dann endet.