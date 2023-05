The Last of Us: Für den Multiplayer braucht Naughty Dog noch etwas mehr Zeit

Zu The Last of Us befindet sich schon seit geraumer Zeit ein Multiplayer-Spiel in der Entwicklung. Jetzt gibt Naughty Dog ein Update zu diesem Projekt und sagt, dass es mehr Zeit benötige. Außerdem kündigt das Studio ein neues Einzelspielerlebnis an.

Es zieht sich wie ein altes Kaugummi

Ursprünglich sollte der Multiplayer direkt mit dem Release von The Last of Us Part 2 erscheinen, doch das Studio entschied sich bereits 2019 dazu, die beiden Projekte unabhängig voneinander zu veröffentlichen. Seitdem haben wir nicht mehr viel über das Multiplayer-Projekt gehört - abgesehen davon, dass es sich noch in Arbeit befindet.

Wie Neil Druckmann noch im Januar erklärte, wolle man "später in diesem Jahr" mehr zum Multiplayer verraten. Letztes Jahr versprach Naughty Dog sogar, das Spiel 2023 vollständig zu enthüllen. Es klingt fast so, als könne das Studio dieses Versprechen nicht mehr einhalten. Aber mal abwarten.

Über Twitter schrieb Naughty Dog: "Wir wissen, dass sich viele von euch darauf gefreut haben, mehr über unser Multiplayer-Spiel The Last of Us zu erfahren. Wir sind unglaublich stolz auf die Arbeit, die unser Studio bisher geleistet hat, aber im Laufe der Entwicklung haben wir erkannt, dass es das Beste für das Spiel ist, wenn wir ihm mehr Zeit geben."

"Unser Team wird weiter an dem Projekt arbeiten, ebenso wie an unseren anderen Spielen in Entwicklung, darunter ein brandneues Einzelspieler-Erlebnis; wir freuen uns darauf, bald mehr zu verraten."