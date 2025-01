The Last of Us: HBO bestätigt Startmonat von Staffel 2 - So lange müsst ihr noch warten

HBO hat den Startmonat der zweiten Staffel von The Last of Us offiziell angekündigt. Die Fortsetzung startet im April 2025 auf HBO und HBO Max und umfasst sieben Episoden. Der erste Teaser, der während der CES vorgestellt wurde, gibt einen Vorgeschmack auf das, was Fans erwartet. Neben emotionalen Momenten zeigt er auch schon actiongeladene Szenen, die neugierig auf die neuen Folgen machen. Der Teaser zeigt schon ikonische Momente aus dem Spiel, wie etwa den Ballsaal, und deutet auf eine treue Adaption der Vorlage hin.

The Last of Us 2 Remastered Genre: Action-Adventure, Survival-Horror

Plattform: PS5, PC

Release: 19. Januar 2024 (PS5)/ 3.April 2025 (PC)

Entwickler / Publisher: Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Die Geschichte von Joel und Ellie geht weiter

Die Handlung setzt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel ein. Joel und Ellie stehen vor neuen Gefahren in einer noch unberechenbareren Welt, während auch ihre eigene Beziehung auf die Probe gestellt wird. Zurück im Cast sind Pedro Pascal als Joel, Bella Ramsey als Ellie, Gabriel Luna als Tommy und Rutina Wesley als Maria. Gleichzeitig bringt die zweite Staffel neue Gesichter mit sich, darunter Kaitlyn Dever in der zentralen Rolle von Abby sowie Isabela Merced (Dina), Jeffrey Wright (Isaac) und weitere prominente Namen.

The Last of Us Season 2



Coming April 2025 to @HBO and @StreamOnMax pic.twitter.com/qUwPcWeiwy — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 7, 2025 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

The Last of Us 2 Remastered kommt auf PC

Die erste Staffel von The Last of Us war ein durchschlagender Erfolg und gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter einen Emmy. Mit dem parallelen Release von The Last of Us 2 Remastered für PC im April 2025 will Sony das Franchise weiter stärken und erneut die Aufmerksamkeit der Fans auf sich ziehen. Neil Druckmann, der Mitentwickler und ausführende Produzent, nutzte zudem die Bühne der CES, um Intergalactic: The Heretic Prophet, ein neues Projekt von Naughty Dog, zu präsentieren. Der Titel wurde bei den Game Awards 2024 vorgestellt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

The Last of Us bleibt ein beliebtes Franchise, das durch seine emotionale Geschichten überzeugt. Mit der zweiten Staffel und dem PC-Release im selben Monat könnte 2025 ein wichtiges Jahr für die Marke werden. Fans dürfen sich auf eine Rückkehr in die postapokalyptische Welt freuen und gespannt auf das neue Projekte von Naughty Dog blicken.