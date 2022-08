The Last of Us: HBO-Video zeigt erste bewegte Bilder aus der Serie

Der erste Trailer zur Last of Us-Serie von HBO lässt weiterhin auf sich warten, aber jetzt gibt es erste bewegte Bilder!

Diese stammen aus einem neuen Video des Senders, mit dem man einen Blick auf das aktuelle und kommende Programm wirft.

Ein kurzer Ausschnitt

In den paar Sekunden sehen wir unter anderem Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey), ebenso ist Bill (Nick Offerman) zu sehen.

Einen der Gegner bekommen wir noch nicht zu Gesicht, dafür können wir aber einen kurzen Blick auf Sporen an einer Wand werfen.

Nachfolgend seht ihr das Video, das Material zu The Last of Us seht ihr ab circa einer Minute und 43 Sekunden.

Ein exaktes Datum für den Start der Serie steht bisher noch nicht fest. Klar ist nur, dass es 2023 soweit ist. Naughty Dogs Neil Druckmann sagt zu dem Material übrigens, dass ihr bisher quasi "noch gar nichts gesehen habt". Womit er angesichts eines mangelnden Trailers natürlich recht hat.

Es wird spekuliert, dass ein Trailer zum Last-of-Us-Day im September gezeigt werden könnte.

You ain't seen nothing yet. — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) August 21, 2022

Remake VS HBO Show Comparison!#TheLastofUsPartI #TheLastofUsHBO pic.twitter.com/CH1g0t2EVR — Speclizer (@Speclizer_) August 21, 2022