The Last of Us erhält die beste Kuchen-Adaption unserer Zeit: Krasse Clicker-Torte sieht so echt aus, dass ich Angst vor einer Zombie-Apokalypse bekomme

Sie: "Schatz, würdest du mich immer noch lieben, wenn ich eine Torte wäre?"

Er: "Ja, Schatz, aber nur, wenn du die Clicker-Torte von Zayn Malik wärst."

Ex-One-Direction-Sänger Zayn Malik hat sich für seinen 32. Geburtstag eine ganz besondere Torte gewünscht. Statt klassisch mit Erdbeeren oder Schokolade verziert, findet ihr einen mit Pilzen besetzten Clicker aus The Last of Us darauf. Das Wasser im Mund läuft mir da nicht gerade zusammen, dafür strahlen meine Augen. Ich glaube, meine Sinne sind verwirrt. Und meine Gefühle eventuell auch. Hilfe!!!

Geschmackstest bestanden, es schmeckt nicht nach Clicker!

Optisch ist die Torte der absolute Kracher und könnte in jeder "Ist das Kuchen"-Show groß absahnen. Ihr wisst schon, diese Kochsendungen, in der künstlerisch begabte Konditore leckere Nachbildungen echter Gegenstände backen. Auch der Clicker sieht genial und ziemlich realistisch aus, wie er da aus dem Boden herauswächst.

Zayn Malik shares photos of his birthday cake. pic.twitter.com/24w1CtSplh — Pop Base (@PopBase) January 13, 2025

Details, wie schmutzige Zähne, die vielen pilzartigen Lamellen, die dem verseuchten Wesen das Augenlicht nehmen und eine extrem hochwertige Farbgestaltung lassen die Torte aussehen, als hätte man eine Spielszene aus dem Spiel herausgeschnitten und diese hätte sich dann auf magische Weise in einen Kuchen verwandelt. Statt Zombieapokalypse gibt es jetzt halt Zuckerbombe.

Das Meisterwerk ist schon fast zu schön, um es zu essen, und ich frage mich auch, wie teuer dieser grandiose The-Last-of-Us-Kuchen wohl gewesen sein mag. Bestimmt steckt ein riesiger Zeitaufwand dahinter, der auch ensprechend entlohnt werden will. Sowieso ist es völlig verrückt, dass ich hier über die Geburtstagstorte eines ehemaligen One-Direction-Mitglieds schreibe. Aber irgendwie konnte ich meine Finger auch nicht stillhalten.

Hergestellt hat den Kuchen wohl The London Baker, die ihre Torte liebevoll den "Badass Birthdaycake" nennen. Falls ihr selbst einmal in so ein Schmuckstück beißen wollt und keine Angst davor habt, infiziert zu werden, müsst ihr wohl nach England reisen. Der Sänger selbst, beschriebt es als die beste Torte, die er jemals gegessen hat, doch selbst er war sich zuerst nicht sicher, ob er es wirklich wagen soll, die anzuschneiden. Man hätte sie sicher auch konservieren und hinter einem Glaskasten ausstellen können. Für alle, die sich um eine Pilzseuche sorgen, wäre das auch der sicherste Weg gewesen.

Nein, Zayn hat das gute Stück verputzt und bisher scheint es ihm auch ganz gut zu gehen, zumindest deuten die aktuellen Bilder seiner Social-Media-Kanäle darauf hin. Entwarnung, es dürfte sich also wirklich um echte Torte gehandelt haben - auch, wenn der Clicker den infektiösen Wesen im Spiel zum Verwechseln ähnlich sieht.