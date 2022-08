The Last of Us: Naught Dog zeigt weiteren Vergleich zwischen Remake und Original

Entwickler Naughty Dog zeigt einen Vergleich zwischen dem kommenden Remake von The Last of Us und dem Original.

Genauer gesagt wird die PS5-Version von The Last of Us: Part 1 mit dem PS4-Remaster des Titels vergleichen.

Alter und neuer Joel

Der Clip, den das Entwicklerstudio auf Twitter veröffentlicht, zeigt Joel auf dem Rücken eines Pferdes.

Dabei wechselt der Ausschnitt zwischen den PS4- und PS5-Versionen von The Last of Us, damit ihr die Unterschiede ausmachen könnt. Hier ist das Video:

Get ready to hit the dusty trail for a beautiful -- and dangerous -- journey across America in The Last of Us Part I!



Read more: https://t.co/kbnwKv1n5m pic.twitter.com/NoVvqUzSTp — Naughty Dog (@Naughty_Dog) August 4, 2022

Im Allgemeinen erwecken die überarbeiteten Charaktermodelle im Remake den Eindruck, dass die Figuren deutlich älter aussehen.

Laut Naughty Dog entspricht das aber mehr der ursprünglichen Vision, die man für den ersten Teil hatte.

Das Remake von The Last of Us: Part 1 erscheint am 2. September 2022 für die PlayStation 5, eine PC-Version soll kurze Zeit später folgen.

Aktuell ist zudem eine Serienadaption von The Last of Us bei HBO in Arbeit. Mit deren Ausstrahlung ist Anfang 2023 zu rechnen.