The Last of Us Part 1 hat schon jetzt Goldstatus erreicht

The Last of Us Part 1 macht Fortschritte. Jetzt hat das PS5-Remake sogar schon den Goldstatus erreicht und ist damit fast fertig. Das ist auch gut so, denn am 2. September 2022 soll der Titel bereits erscheinen.

Gute Neuigkeiten für das Remake

Goldstatus erhält ein PlayStation-Spiel, wenn die Disc-Version des Titels fertiggestellt wurde. Naughty Dog feiert diesen Meilenstein auf Twitter mit folgenden Worten:

"Glückwunsch an die Dogs und unsere Partner PlayStation, die ihre Leidenschaft und ihr Talent in die wachsende Welt von The Last of Us eingebracht haben!"

Thrilled to announce The Last of Us Part I has gone gold! 🏅✨



Congratulations to the Dogs and our partners @PlayStation who contributed their passion and talent to the growing world of #TheLastofUs! pic.twitter.com/PGd9ezWuZC — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 11, 2022 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Weitere Meldungen zu The Last of Us Part 1:

Erst gestern sprach ein Entwickler über das zweite Remake von The Last of Us und sagte, dass der Titel nicht einfach nur versuche, die Geldbeutel der Spieler zu leeren.