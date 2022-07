The Last of Us Part 1 ist keine Geldmacherei, sagt ein Entwickler

Ein Entwickler, der an Naughty Dogs kommenden PS5-Remake von The Last of Us mitarbeitet, stellt klar, dass es sich bei The Last of Us Part 1 nicht um reine Geldmacherei handelt.

Zu gut, um Geldschneiderei zu sein?

Robert Morrison, der auch an Resident Evil 7, Injustice 2 und God of War mitgewirkt hat, kontert auf seinem Twitter-Profil alle Behauptungen, dass das Remake nur entwickelt werde, um schnelles Geld zu verdienen. Immerhin soll die digitale Version des PS5-Remakes 79,99 Euro kosten.

“It’s just a cash grab”



"It's just a cash grab"



Actually it's the most meticulously built and crafted project that I have ever seen or been a part of in my entire career. The highest level of care and attention to detail possible. pic.twitter.com/csjZ3kZMyG — Robert Morrison (@RobertAnim8er) July 10, 2022

Hinter The Last of Us Part 1 stecke viel mehr, sagt Morrison und führt seinen Punkt weiter aus. Von Geldmacherei könne man hier seiner Meinung nach nicht sprechen.

"In Wirklichkeit ist es das am sorgfältigsten aufgebaute und ausgearbeitete Projekt, das ich in meiner gesamten Karriere je gesehen habe oder an dem ich beteiligt war. Das höchste Maß an Sorgfalt und Liebe zum Detail, das möglich ist."

In den Kommentaren zu diesem Tweet reagieren die Nutzer völlig unterschiedlich. Die einen unterstützen den Entwickler, während andere ihm widersprechen.

Für den Preis des Remakes sei Morrison allerdings nicht verantwortlich, fügt er in seinem Tweet hinzu - der Wert sei sowieso für jeden subjektiv. "Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr es haben wollt oder nicht. Ich will damit nur sagen, dass ich Ehrfurcht vor der Arbeit habe, die eine erstaunliche Gruppe von Leuten an diesem Projekt geleistet hat. Es wurde eine enorme Menge an Leidenschaft hineingesteckt."