The Last of Us Part 1: Neues Video zeigt sieben Minuten ungeschnittenes Gameplay

Naughty Dog hat ein großes Gameplay-Paket geschnürt. Insgesamt sieben Minuten von The Last of Us Part 1 könnt ihr euch jetzt ansehen und euch vom Remake überzeugen, bevor es diese Woche erscheint.

Macht euch selbst ein Bild

Im Video seht ihr eine Sequenz, in der Joel, Ellie und Bill vorkommen. Die drei schalten zuerst Feinde aus, dann geht es bergab. Am Schluss seht ihr einen Kampf gegen einen Bloater in einer Turnhalle.

In diesem Umfang gab es bisher noch kein Gameplay-Material vom Remake des 2013 erschienenen PS3-Hits.

Am 2. September erscheint The Last of Us Part 1 für die PlayStation 5 und wird im offiziellen PlayStation Store 79,99 Euro kosten.