The Last of Us: Part 1 Remake vorbestellen - Editionen, Preis und Bonusinhalte

Das Remake von The Last of Us: Part 1 ist nach zahlreichen Gerüchten endlich offiziell. Die Neuauflage des Naughty-Dog-Spiels erscheint am 2. September 2022 zuerst für die PlayStation 5. Aber: Auch eine PC-Version ist in Arbeit, für die gibt es aber noch keinen Termin.

Unser Guide verrät euch nachfolgend alles, was ihr über die Vorbestellung von The Last of Us: Part 1 Remake wissen müsst. Ihr bekommt Informationen zu Editionen und dazu, welche Bonusinhalte es gibt.

Wo kann ich The Last of Us: Part 1 Remake vorbestellen?

Es gibt bereits erste Möglichkeiten, das Remake von The Last of Us: Part 1 vorzubestellen. Die digitale Standard Edition für die PS5 kostet euch 79,99 Euro. Neben dem Hauptspiel umfasst das Remake auch den DLC Left Behind.

Standard Edition (PS5) vorbestellen:

Digital Deluxe Edition (PS5) vorbestellen:

Die Digital Deluxe Edition von The Last of Us: Part 1 Remake kostet euch 89,99 Euro auf der PS5 und bietet euch vorzeitigen Zugriff auf verschiedene In-Game-Objekte:

"Erhöhte Fertigungsgeschwindigkeit"-Fähigkeit

"Erhöhte Heilungsgeschwindigkeit"-Fähigkeit

9-mm-Nachladegeschwindigkeitssteigerung-Verbesserung

Gewehrclip-Kapazitätssteigerung-Verbesserung

Sprengpfeile-Gameplay-Modifikator

Dunkelblau-Filter

Schnelllauf-Modus

Sechs Waffen-Skins: "Schwarzgold"-Skin (9-mm-Pistole), "Silberfiligran"-Skin (9-mm-Pistole), Gummi-Skin (Taktische Schrotflinte), "Geformte Eiche"-Skin (Schrotflinte), Polarweiß-Bogenskin, Karbonschwarz-Bogenskin

Gibt es eine Collector's Edition von The Last of Us: Part 1 Remake?

Bisher nur bei PlayStation Direct in den USA gibt es eine Firefly Edition von The Last of Us Part 1: Remake.

Diese umfasst sämtliche Inhalte der Digital Deluxe Edition und außerdem noch ein Steelbook sowie vier Ausgaben des Comics The Last of Us: American Dreams mit neuen Covermotiven.

Von Deutschland aus kann man im US-PlayStation-Direct-Store aber leider nicht bestellen. Aktuell ist unklar, ob die Firefly Edition auch in anderen Regionen veröffentlicht wird.

Die Firefly Edition von The Last of Us: Part 1 Remake

Gibt es einen Vorbestellerbonus für The Last of Us: Part 1 Remake?

Bisher ist uns kein Vorbestellerbonus für The Last of Us: Part 1 Remake bekannt. Sollte sich das ändern, lassen wir es euch an dieser Stelle wissen.

