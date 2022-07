The Last of Us Part 1: Sony veröffentlicht 10 Minuten Gameplay

Erst gestern haben wir euch Leaks zu einzelnen Gameplay-Szenen und mehreren Screenshots von The Last of Us Part 1 gezeigt. Heute veröffentlicht Sony ganz offiziell Gameplay-Eindrücke - und zwar in einem größeren Ausmaß als die kürzlichen Leaks.

Was die Leaker können, kann Sony schon lange

Ganze zehn Minuten Videomaterial des PS5-Remakes, das die Unterschiede zwischen der PS4- und PS5-Version zeigt, sind jetzt auf YouTube für alle einsehbar. Verschiedene Beteiligte des Projekts, so etwa Naughty Dogs Co-Präsident Neil Druckman und Creative Director Shaun Escayg, erklären, mit welchen Ideen und Vorstellungen sie das Spiel umgesetzt haben.

"Vor mehr als zwei Jahren, als wir The Last of Us: Part II fertigstellten und an den Flashback-Szenen aus dem ersten Spiel arbeiteten, waren wir von der Idee begeistert: 'Oh Mann, was wäre, wenn wir The Last of Us: Part I so gestalten würden, dass es genauso gut - wenn nicht sogar besser - aussieht, als das, was wir mit The Last of Us: Part II gemacht haben?'", sagt Druckman im Video.

Dabei dreht sich alles um das Gameplay und die Verbesserungen und Features, die nur dank Sonys neuester Konsole möglich sind. Daneben beinhaltet das PS5-Remake von The Last of Us einen Permadeath-Modus, einen Modus für Speedrunner, viele neue Kostüme und über 60 neue Zugänglichkeitsoptionen.

The Last of Us Part 1 erscheint am 2. September 2022 für die PlayStation 5.