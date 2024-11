The Last of Us Part 1 und 2 auf der PS5 Pro: Die beste Art, Naughty Dogs Saga zu erleben

Die The Last of Us-Reihe besteht zwar nur aus zwei Hauptspielen, doch Naughty Dog hat mit zahlreichen Remakes und Remasters das Potenzial dieser Titel voll ausgeschöpft. Mit der PS5 Pro wird ein neuer Höhepunkt erreicht, da beide Spiele in 4K und 60 Bildern pro Sekunde unter Verwendung von PlayStation Super Resolution (PSSR) laufen. Diese technischen Updates bieten nicht nur eine gesteigerte visuelle Qualität, sondern auch die Möglichkeit, die Leistung der PS5 Pro direkt mit der Basisversion der Konsole zu vergleichen. Und genau das hat Digital Foundry natürlich getan.

The Last of Us auf der PS5 Pro: Wieder ein Stück weit besser

Eine der wichtigsten Neuerungen ist demnach der Pro-Modus, der zusätzlich zu den bisherigen Performance- und Fidelity-Modi verfügbar ist. Der Pro-Modus rendert wie der Performance-Modus in 1440p, skaliert jedoch mit PSSR auf 4K. Im Vergleich zeige sich eine deutliche Verbesserung der Bildqualität, besonders auf 4K-Displays. Die Darstellung von Details und die Kantenglättung profitiere spürbar, wodurch ein insgesamt schärferes und klareres Bild entstehe. Besonders die Darstellung von Vegetation, wie Gras und Bäumen, wirkt dadurch natürlicher und weniger pixelig.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Während die PS5 Pro in Bewegung klarere und stabilere Bilder liefert, gibt es dennoch kleinere Schwächen. Ein leichter instabiler Effekt, ähnlich einem Filmkorn, ist laut Digital Foundry manchmal erkennbar, auch wenn diese Funktion deaktiviert ist. Zudem treten gelegentlich geometrische Ränder und flackernde Wasserreflexionen auf, die allerdings nur geringfügig stören. Die Unterschiede zwischen den beiden Teilen der Serie sind insgesamt gering. Beide Spiele profitieren auf ähnliche Art vom neuen Modus, wobei der erste Teil in den alten Modi eine etwas aggressivere Nachschärfung aufweist.

Mit aktiviertem V-Sync kommen beide Spiele auf 60 fps und halten diese auch die meiste Zeit über. Digital Foundry konnte nur minimale Einbrüche feststellen, diese traten an bekannten, anspruchsvollen Stellen von The Last of Us Part 1 auf. | Image credit: Digital Foundry

Die Performance der PS5 Pro zeigte sich demnach in den meisten Fällen stabil. Sowohl im Pro- als auch im Performance-Modus erreicht sie fast durchgängig 60 fps, während der Fidelity-Modus bei 4K und 30 fps bleibt. Interessant wird die Performance, wenn VRR und eine 120 Hz-Ausgabe aktiviert werden. Hier erreicht die PS5 Pro teilweise Frameraten von über 100 fps, insbesondere in GPU-intensiven Szenen. Im Vergleich zur Basis-PS5 biete die Pro somit eine spürbare Verbesserung der Bildwiederholungsrate.

Im direkten Vergleich der Performance zeigt sich, dass die PS5 Pro zwar in den neuen Modi visuell überlegen ist, aber die zusätzlichen GPU-Anforderungen durch PSSR einen Großteil der Leistungsreserven aufbrauchen. Dadurch liegen die Frameraten im Performance-Modus der PS5 Pro auf einem ähnlichen Niveau wie auf der Basis-PS5. Das Upscaling durch PSSR biete dennoch ein gutes Gleichgewicht zwischen Bildqualität und Performance, auch wenn es nicht ganz an die Ergebnisse von DLSS auf dem PC heranreicht.

Wenn man in den Legacy-Performance-Modus wechselt und im VRR-Fenster spielt, lassen sich Unterschiede in der Bildrate feststellen - und die Pro scheint maximal 29 Prozent schneller zu laufen als das Standardmodell. Einige der Ergebnisse hier können durch die CPU-Beschränkung beeinflusst werden. | Image credit: Digital Foundry

Insgesamt liefern die Updates für die The Last of Us-Spiele auf der PS5 Pro nach Ansicht von Digital Foundry ein überzeugendes Ergebnis ab. Naughty Dog hat es geschafft, eine hochwertige 4K60-Option bereitzustellen, die das Spielerlebnis für Fans auf ein neues Level hebt. Während die Basis-PS5 bereits eine solide Plattform für diese Titel darstellte, bietet die Pro den Technik-Experten zufolge mit ihren visuellen und Performance-Verbesserungen eine zusätzliche Ebene der Verfeinerung für anspruchsvolle Spieler.