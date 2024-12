The Last of Us Part 2 Remastered kommt auf den PC - Anfang April ist es so weit

Tja, die Gerüchteküche hat gebrodelt, gekocht und jetzt endlich wird serviert. The Last of Us Part 2 Remastered kommt am 3. April 2025 auf den PC. So kommen noch mehr Spieler in den Genuss des Spiels.

PC-Version von The Last of Us Part 2 Remastered angekündigt

Am 19. Januar 2024 erschien die Remastered-Version der Fortsetzung. Naughty Dog enthüllt die PC-Version auf den Game Awards 2024. Das Spiel wurde im Vergleich zum ursprünglichen PS4-Spiel verbessert und hat bereits einige auszeichnungen gewonnen.

"Erlebe die Geschichte von Ellie und Abby neu oder spiele sie zum ersten Mal – jetzt mit grafischen Verbesserungen, neuen Spielmodi wie dem Roguelike-Überlebensmodus", heißt es auf der offiziellen Website zum Spiel.

Auch PC-Spieler können das Meisterwerk bald erleben. Details gibt es bisher kaum zur kommenden Version des Survival-Horror-Abenteuer.