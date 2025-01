The Last of Us Part II Remastered: Sony sorgt mit PSN-Zwang erneut für Kritik aus der Community – Wird Sony sich diese noch vor dem Release zu Herzen nehmen?

The Last of Us Part II Remastered erscheint am 3. April 2025 für den PC. Vorbestellungen sind ab sofort auf Steam und im Epic Games Store möglich. Die PC-Version basiert auf der im Januar 2024 veröffentlichten Remastered-Version für die PlayStation 5 und enthält nicht nur grafische Verbesserungen, sondern auch neue Inhalte.

The Last of Us 2 Remastered Genre: Action-Adventure, Survival Horror

Plattform: PS5, PC

Release: 19. Januar 2024

Entwickler / Publisher: Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

PSN-Zwang sorgt für Diskussionen

Zurzeit hält sich die Freude der Community jedoch in Grenzen, da ein PSN-Account benötigt wird, um das Spiel letztendlich spielen zu können. Dieses Feature, das bereits bei anderen PlayStation-Portierungen für Diskussionen gesorgt hat, ist besonders bei Singleplayer-Titeln wie The Last of Us Part II umstritten. Während die PSN-Pflicht bei Multiplayer-Spielen nachvollziehbar sein mag, empfinden viele Spieler sie in diesem Kontext als unnötig. Besonders problematisch ist die Anforderung für Regionen, in denen PSN nicht verfügbar ist. Spieler fürchten, dass sie trotz Kauf keinen Zugang zum Spiel erhalten könnten. Sony hatte sich in der Vergangenheit, beispielsweise bei Helldivers 2, dem Druck der Community gebeugt und die PSN-Pflicht nachträglich entfernt. Auch bei God of War Ragnarok gab es ähnliche Kritik, die sogar zu Mods führte, um die Anforderung zu umgehen.

Neue Inhalte und Vorbesteller-Boni für PC-Spieler

Die PC-Version bietet jedoch zahlreiche Inhalte, die die Fans trotz Kritik erfreuen könnten. Dazu gehören die ‘Lost Levels’, spielbare Sequenzen, die ursprünglich aus der 2020er PS4-Version geschnitten wurden. Außerdem gibt es mit ‘No Return’ einen Roguelike-Survival-Modus, der neue Herausforderungen bereithalten soll. Spieler, die vorbestellen, erhalten zusätzliche Ingame-Boni wie eine Munitionserweiterung und ein Crafting-Handbuch. Die Remastered-Version hat bereits bei ihrer Veröffentlichung auf der PlayStation 5 mit einem Metacritic-Score von 90 überzeugt.

Es bleibt abzuwarten, wie stark die Kritik von den Fans kommuniziert wird und ob dies Sony vielleicht zum Umdenken bewegen könnte, um den PSN-Zwang abzuschaffen. Fans können sich den 3. April 2025 schon mal markieren, wenn das apokalyptische Abenteuer endlich als Remastered-Version auf den PC kommt. Zudem wurde bestätigt, dass die zweite Staffel der Serienadaption von The Last of Us im April 2025 starten soll.