The Last of Us: Regisseur nennt Startzeitraum der Serie

Bis ihr die Serie zu Naughty Dogs The Last of Us zu sehen bekommt, braucht ihr noch etwas Geduld.

Regisseur Kantemir Balagav nannte jetzt einen ungefähren Startzeitraum für die HBO-Serie.

Bisher ohne offizielle Bestätigung

In einem neuen Interview sagt Balagov, der die Pilotfolge gedreht hat, dass wohl Anfang 2023 damit zu rechnen ist. Näher eingrenzen konnte er das allerdings nicht, zumal die Produktion weiterhin läuft.

Klar war bereits, dass die Serie zu The Last of Us nicht mehr in diesem Jahr startet. HBO hat bisher noch keinen offiziellen Starttermin bekannt gegeben.

Jüngsten Berichten zufolge neigen sich die Dreharbeiten dem Ende zu. Spekuliert wird daher über einen Start in den ersten drei Monaten des Jahres 2023.

In der Serie spielen Pedro Pascal (Game of Thrones, The Mandalorian) als Joel und Bella Ramsey (Game of Thrones) als Ellie die Hauptrollen.

Wie Balagov weiterhin betont, war es für ihn wichtig, an der Serie zu arbeiten, weil die Spiele "einen besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen", wie er sagt.

Von offizieller Seite gab es bisher nicht viel Material zur Last-of-Us-Serie zu sehen. Weder ein Teaser noch ein Trailer wurden veröffentlicht, nach Abschluss der Dreharbeiten dürfte aber wohl in den kommenden Monaten damit zu rechnen sein.