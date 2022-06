The Last of Us Remake für PS5 und PC geleakt, Release im September

Sonys und Naughty Dogs Remake von The Last of Us ist real und am Abend geleakt.

Einem Trailer zufolge, der hier zu sehen ist, erscheint das Remake am 2. September 2022 für die PlayStation 5.

Später auch für PC

Am Ende des Trailers erfahren wir obendrein, dass das Remake von The Last of Us ebenfalls für den PC erscheint. Allerdings nicht am 2. September, sondern erst später.

Neben dem Hauptspiel umfasst das Remake zusätzlich den Story-DLC Left Behind.