The Last of Us schlägt ein: Serie vorzeitig verlängert.

HBOs Serien-Adaption von The Last of Us geht in die nächste Runde.

Der Sender hat vorzeitig bestätigt, dass The Last of Us für eine zweite Staffel zurückkehrt.

Keine große Überraschung

Überraschend dürfte diese Meldung angesichts des erfolgreichen Starts der Serie am 15. Januar 2023 nicht kommen.

Wie der Sender mitgeteilt hatte, war die Premiere von The Last of Us das am zweithäufigsten gesehene Seriendebüt von HBO seit mehr als einem Jahrzehnt.

4,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten bei der ersten Folge ein, innerhalb einer Woche wurde die Folge mehr als 18 Millionen Mal angesehen. Die zweite Episode verzeichnete das stärkste Wachstum einer Original-Drama-Serie in der Geschichte von HBO.

"Ich bin Neil Druckmann und HBO so dankbar für unsere Partnerschaft", sagt Serienautor Craig Mazin dazu. "Und ich bin den Millionen von Menschen, die uns auf dieser Reise begleitet haben, noch dankbarer."

"Die Zusammenarbeit mit Craig Mazin, unserer unglaublichen Besetzung und Crew und HBO hat meine ohnehin schon hohen Erwartungen noch übertroffen", sagt Naughty Dogs Neil Druckmann. "Jetzt haben wir das große Vergnügen, dies mit der zweiten Staffel wiederholen zu können! Im Namen aller Mitarbeiter von Naughty Dog und PlayStation möchte ich mich bei euch bedanken!"

Zuletzt hatte Druckmann betont, dass man lediglich die Spiele adaptieren und nicht darüber hinaus gehen möchte. Gut möglich also, dass die zweite Staffel – abhängig davon, wo und wie die erste endet – direkt in die Ereignisse des zweiten Teils übergeht. Die Story des zweiten Teils könnte, wie Mazin zuvor angegeben hatte, aber mehrere Staffeln umfassen.