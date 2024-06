The Last of Us: Episodenzahl von Season 2 bestätigt, Staffel 4 durchaus möglich

Die Episodenzahl für die zweite Staffel der HBO-Serie zu The Last of Us steht fest.

Wie Deadline berichtet, umfasst die zweite Staffel, die für 2025 geplant ist, insgesamt sieben Episoden.

Bekommt The Last of Us eine vierte Staffel?

Des Weiteren verweisen Craig Mazin und Neil Druckmann darauf, dass es auch noch eine vierte Staffel geben könnte. Eine potenzielle dritte Staffel werde jedenfalls "deutlich größer" als die zweite.

"Das Story-Material aus Teil zwei des Spiels ist weit umfassender als das Story-Material des ersten Spielen", erläutert Mazin. "Wir mussten also von Anfang an herausfinden, wie wir diese Geschichte über mehrere Staffeln hinweg erzählen. Wenn man das tut, sucht man nach Punkten, die sich auf natürliche Art für eine Pause anbieten. Und bei dieser Staffel war das nach sieben Episoden der Fall."

Mindestens sollen also drei Staffeln die bisherige Geschichte von The Last of Us erzählen, was natürlich auch davon abhängig ist, dass HBO die Serie verlängert.

"Wir denken nicht, dass wir diese Story innerhalb von zwei Staffeln erzählen können, denn wir nehmen uns unsere Zeit und gehen ein paar interessante Wege, was wir auch ein wenig in der ersten Staffel getan haben", ergänzt er. "Wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass – solange die Leute weiter zuschauen und wir weitermachen dürfen – Season 3 deutlich größer wird. Und tatsächlich könnte die Geschichte nach einer vierten Staffel verlangen."

Später im Deadline-Interview wurde er dahingehend noch einmal etwas deutlicher: "Eines ist absolut sicher: Ich sehe nicht, wie wir die Geschichte, die nach Season 2 noch bleibt, in nur einer weiteren Staffel erzählen können."

Zuletzt hatte Naughty Dogs Neil Druckmann betont, dass Naughty Dog nicht für immer als Last-of-Us-Studio bekannt sein möchte. Zuvor hatte er aber auch schon sein Interesse an einem dritten Teil von The Last of Us bekundet.

Indes soll eine PC-Version von The Last of Us 2 angeblich bereits seit Monaten fertig sein.