The Last of Us: Spezielle Modi für Permadeath und Speedrunner im Remake

Nicht nur technisch tut sich beim Remake von The Last of Us: Part 1 das ein oder andere, auch inhaltlich.

Wobei das mehr zusätzliche Inhalte und Optionen statt spielerische Aspekte betrifft.

Spezielle Modi zur Abwechslung

Zu den Neuerungen gehören unter anderem etwa zwei brandneue Spielmodi, wie Sony heute zur Veröffentlichung eines neuen Gameplay-Videos erklärt hat.

Einerseits ist das ein Permadeath-Modus, bei dem wohl davon auszugehen ist, dass ihr das Spiel wieder komplett von vorne beginnen müsst, wenn ihr sterben solltet.

Andererseits gibt es einen neuen Speedun-Modus, der es Spielerinnen und Spielern ermöglicht, die Zeit ihrer Runs festzuhalten.

Ferner ist mit freischaltbaren Kostümen für Joel und Ellie zu rechnen, der Fotomodus des Spiels wird verbessert und ihr könnt euch verschiedene Modelle aus The Last of Us: Part 1 an einem einem speziellen Modus anschauen.

Insgesamt bietet der Titel zudem mehr als 60 Optionen für die Barrierefreiheit, also mehr als beim zweiten Teil. Zu ihnen zählt beispielsweise ein neuer Audiodeskriptionsmodus.

Das Remake von The Last of Us: Part 1 erscheint am 2. September 2022 für PlayStation 5, eine PC-Version folgt später.