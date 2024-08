The Last of Us Staffel 2: Erster Teaser zur TV-Serie zeigt spannende Sekunden

Lieber ein paar Sekunden Material als gar kein Material, oder? HBO zeigt den ersten kurzen Einblick in die neue Staffel von The Last of Us. Die TV-Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey geht nächstes Jahr in die zweite Runde.

Teaser zu The Last of Us Staffel 2 enthüllt

Die zweite Staffel soll auch einige Teile des PS5- und PS4-exklusiven The Last of Us: Part II adaptieren. Bereits die erste Staffel war ein voller Erfolg. Gute Kritiken, zahlreiche Nominierungen für namhafte Awards und einige Auszeichnungen konnte die Adaption einfahren. Ein Rekord für eine Serie, die auf einem Videospiel basiert.

I saved her.



I saved her.



A sneak peek of Season 2 of the @HBO Original Series #TheLastOfUs, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/PQljcvlOsx — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Ganze 24 Sekunden ist der Teaser der Fortsetzung nun lang. Er zeigt einen kurzen Ausschnitt der ikonischen Tanzszene in Jackson, gefolgt von den Seraphiten, Dina, Joel und Ellie. Und könnte das da am Ende auch Abby sein? Viel Zeit zum Nachdenken lässt der schnell geschnittene Teaser nicht.

Das Gewitter an kurzen Ausschnitten ist so schnell vorbei, wie es angefangen hat. Nun herrscht wieder die Ruhe vor dem Sturm.

Wann genau im Jahr 2025 die zweite Staffel erscheint, ist noch unklar. Zumindest wissen wir, dass sie sieben Folgen lang sein wird und einen natürlichen Schlusspunkt findet. Wie findet ihr die Szenen bisher?