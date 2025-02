The Last of Us Staffel 2 hat nun endlich einen Starttermin – Fans können sich auf den 13. April 2025 freuen, wenn die Geschichte von Joel und Ellie weitergeht – „Jede Episode wie ein eigener Blockbuster anfühlt“

Schon am 13. April 2025 startet die lang ersehnte zweite Staffel von The Last of Us auf HBO Max. Die Fortsetzung der Geschichte ereignet sich fünf Jahre nach den Geschehnissen der ersten Staffel und basiert somit auf The Last of Us Part 2 von Naughty Dog. Fans können sich auf bekannte Gesichter der ersten Staffel freuen, aber auch neue Figuren werden nun die Bühne betreten.

Blockbuster-Feeling

Die zweite Staffel beginnt fünf Jahre nach der ersten Staffel und bringt manche bedeutende Veränderungen mit sich. Dabei wird The Last of Us Part 2 nicht nur in einer Staffel erzählt – es werden wohl mehrere Staffeln nötig sein, um die komplette Geschichte zu erzählen.

Showrunner Craig Mazin betont in einem Interview mit Deadline die aufwendige Produktion: "Die Geschichte, die wir erzählen, ist viel größer als die Geschichte der ersten Staffel". Er führte fort: "Es ist einfach viel mehr los, es ist viel schwieriger zu produzieren, aber wir wollen, dass sich jede Episode wie ein eigener Blockbuster anfühlt, um ehrlich zu sein." Staffel 2 wird auf sieben Episoden aufgeteilt, darunter eine besonders lange Folge.

Rückkehr beliebter Charaktere

Fans können sich schon auf die Rückkehr von Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie freuen. Auch Neuzugänge sind dabei, wie Kaitlyn Dever, die Abby spielt, Young Mazino als Jesse und Catherine O’Hara, deren Rolle noch unbekannt ist. Neben der Bestätigung dieser Neuzugänge in Staffel 2 soll ein Vier-Staffel-Plan erstellt werden, um die Geschichte umfassend darzustellen. Wann und wo die neue Staffel international zu sehen sein wird, ist noch unklar. Die erste Staffel wurde vom Streaming-Dienst WOW in Deutschland ausgestrahlt. Es könnte gut sein, dass auch dieser die zweite Staffel erhalten wird.

Nach dem riesigen Erfolg der ersten Staffel mit über 32 Millionen Zuschauern pro Folge und acht Emmy-Nominierungen sind die Erwartungen für die Fortsetzung immens. Fans müssen sich jedoch noch bis April gedulden und können bis dahin noch einmal die erste Staffel schauen, um ihr Wissen aufzufrischen.