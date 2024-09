The Last of Us: Trailer zur zweiten Staffel zeigt Abby und einen weinenden Joel

Im August gab es bereits einen kurzen Teaser zur zweiten Staffel von The Last of Us. Jetzt zeigt HBO endlich einen ganzen Trailer und enthüllt dabei, wie Abby in der Serie aussehen wird.

Wundervoller Trailer zu The Last of Us Staffel 2

Der Trailer beginnt damit, dass sich Joel, gepsielt von Pedro Pascal, mit einem Charakter unterhält, der von Catherine O'Haras verkörpert wird. Sie wirkt wie eine Therapeutin, einen Namen scheint die figur bisher nicht zu besitzen. Danach geht der Trailer direkt zu Szenen aus Joels Leben mit Bella Ramseys Rolle Ellie in Jackson über. Hier stoßen auch weitere Charaktere, die von Isabela Merceds Dina, Kaitlyn Devers Abby und Young Mazinos Jesse gespielt werden.

Joel und Ellie laufen hier durch den verschneiten Ort, üben Gitarre und scheinen ein glückliches Leben zu führen. Auch Abby taucht in diesen Erinnerungen auf. Die Frau aus der ersten Szene scheint bei ihrem Gespräch mit Joel immer wieder nachzuhaken. Spricht ihm Mut zu, endlich das zu sagen, wovor er so sehr Angst hat.

Währenddessen kommen immer mehr verstörende Bilder zu den eigentlich so gemütlichen Erinnerungen Joels. Zumindest interpretiere ich sie als Erinnerungen. Ein blutiges Messer in einem Waschbecken, Überlebenskämpfe gegen Infizierte, blutige Nachrichten an einer Wand, gefesselte, nackte Menschen, brennende Personen ...

Joel rennt eine Träne über das Gesicht. Ja, bei solchen Bildern wird klar, dass dieser Mann ein solches Gespräch dringend nötig hat. Nach diesem Bild folgt der Titel der Serie gefolgt von Launch-Jahr 2025. Die zweite Staffel wird auf Max zum Streamen verfügbar sein.

Die erste Staffel von The Last of Us erschien im Januar 2023 und folgte der postapokalyptischen Geschichte des gleichnamigen Videospiels. Eine Pilzepidemie wird in Spiel und Serie zur zentralen Bedrohung der Menschheit. Ellie ist aus einem unerklärlichen Grund immun gegen die Pilzmutation. Joels Aufgabe ist es deshalb, sie unbeschadet in ein Geheimversteck zu bringen. Die Reise birgt jedoch viele Gefahren.