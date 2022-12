The Last of Us: Zweiter Trailer zur HBO-Serie geht auf die beiden Hauptprotagonisten ein.

Lange müsst ihr auf den Start der HBO-Serie zu The Last of Us nicht mehr warten.

Um euch noch einmal eine passende Einstimmung zu liefern, wurden nun ein zweiter Trailer zur Serie veröffentlicht.

Neue Eindrücke mit Joel und Ellie

Der zweite Trailer geht unter anderem etwas näher auf die Beziehung der beiden Hauptprotagonisten Joel und Ellie ein.

Darüber hinaus könnt ihr einen Blick auf verschiedene Locations werfen, die ihr im Verlauf der Serie zu sehen bekommt.

In den USA feiert die Serie ihre Premiere am 15. Januar 2023 auf HBO Max. In Deutschland erfolgt die Erstausstrahlung in der Nacht auf den 16. Januar 2023 parallel zur US-Premiere via Sky Q und Sky Go.

Pro Woche wird eine neue Folge veröffentlicht und ihr könnt sie euch via Sky mit deutscher Synchronisation oder mit Originalton anschauen.

Wahrscheinlich ab März wird The Last of Us dann auch in UHD via Sky Atlantic zu sehen sein.