The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Gewinnt eine Switch Lite Hyrule Edition plus Zelda Echoes!

Verlosung! Hatten wir ne Weile nicht mehr, wurde mal wieder Zeit. Das kann man allerdings nicht über Zelda sagen, denn es gab ja vor nicht so langer Zeit mit Tears of the Kingdom erst das letzte große Zelda. Und es ist fantastisch! Hätte ich Geld wetten müssen, dass auf der guten alten Switch noch ein Zelda kommt, ich wäre all in gegangen. Dann wäre ich jetzt arm, aber gleichzeitig reich an Erfahrungen, weil ich dann immer noch Zelda: Echoes of Wisdom spielen könnte.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom bekommt die titelgebende Prinzessin endlich ihr erstes Abenteuer! Oh, halt, das stimmt ja gar nicht, vergessen wir da nicht Zelda’s Adventure auf dem CD-i? Sicher, das würden wir alle gern vergessen, Zelda und Nintendo inklusive, aber es existiert. So wie auch Adventure’s of Link: The Wand of Gamelon, ein weiteres Highlight der Kooperation mit Philips in den 90ern. Dieses treibt die besonders absurde Blüte, dass das Spiel dieses Mal zwar Link heißt, aber man ausnahmsweise mal als Zelda spielt, die dieses Mal nicht im Titel erwähnt wird. Auch ist sie in Hyrule Warriors spielbar, so wie in Cadence of Hyrule und natürlich in Smash Bros., wie jeder andere auch.

Zurück also zu Zelda: Echoes of Wisdom, das jetzt garantiert das letzte Zelda-Abenteuer ist, bis die Switch 2 kommt, ganz, ganz sicher! Und ihr solltet es auf jeden Fall noch mitnehmen, denn die 2,5D-Grafik sieht einfach zu knuddelig aus. Bunt lacht einen das Spiel geradezu an. Okay, das Pony im Artwork mag schon ganz schön hart an der Grenze dessen sein, was man als Elden-Ring-Pro so aushalten kann, aber ich verspreche euch, im Spiel geht es. Im Spiel hat das Pony genau den richtigen Level an niedlich und Zeldas neue Fertigkeiten sollten auch mal erwähnt werden. Ja, es ist nicht nur die Zeit für Schwerter.

Zeldas Fertigkeiten dieses Mal sind eher magischer Natur. Mit ihrem Zauberstab kann sie Objekte und sogar Gegner kopieren, sogenannte Echos. Diese könnt ihr dann nach Belieben nutzen, um die zahlreichen Puzzles des Spiels zu lösen, aber es gibt natürlich Grenzen. Jedes Echo kostet und so könnt ihr nur eine begrenzte Zahl erschaffen. Natürlich werden auch Dinge verschoben und gezogen, alles, was man für gute Puzzles braucht. Und natürlich wird auch dann und wann trotzdem mal das Schwert gezogen, ganz ohne soll es ja auch nicht sein. Zelda: Echoes of Wisdom ist ein rundum cleveres und spaßiges Vergnügen mit einem herrlichen Hauch von modernem Retro. Sicher, es mag kein Tears of the Kingdom sein, aber so ein Monster von einem Spiel bekommt und ehrlich gesagt braucht man auch nicht jeden Tag. Manchmal muss eben die Prinzessin ran und Zelda hat auch endlich ein gutes eigenes Adventure verdient. Schön, dass es mit Echoes nun soweit war.

Um das zu würdigen, verlosen wir zusammen mit Nintendo etwas Besonderes. Nein, nicht die erste Switch 2 auf der Welt, die würde ich euch niemals geben, sondern mich damit in eine Höhle zurückziehen, zärtlich drüberstreichen und „Mein Schatz!“ brubbeln. Nein, ihr könnt ihr das Spiel Zelda: Echoes of Wisdom gewinnen und passend dazu die neue Hyrule-Edition der Switch Lite. Zelda-goldig kommt die kleine Version der Switch daher, mit dem Wappen auf der Rückseite und perfekt geeignet, um euch viele Stunden mit Zeldas neuesten Ausflug nach Hyrule zu unterhalten. Oder ihr geht auf Nintendo Online und holt dort ein paar andere Zeldas nach, Link to the Past oder Majora’s Mask zum Beispiel. Leider nicht Zelda’s Adventure. Los Nintendo, steht endlich zu dem, was Links und Zelda in den 90er passierte! Nein? Na gut, stimmt schon, ist sicher besser so. Spielt lieber Zelda: Echoes of Wisdom.

Um die Switch Lite Hyrule Edition und Zelda: Echoes of Wisdom zu gewinnen, müsst ihr nur eine kleine Frage beantworten:

