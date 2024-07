In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom wirst du nicht nur Zelda spielen

Ihr werdet in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nicht nur als Prinzessin Zelda spielen.

Der erste Trailer zum Spiel hatte es bereits angedeutet, aber nun bestätigt es auch eine Zusammenfassung für eine Alterseinstufung, die das Spiel erhalten hat.

Link in Echoes of Wisom spielen

Vom amerikanischen Entertainment Software Rating Board (ESRB) hat The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom die Einstufung "E for everyone 10+" erhalten, zudem gebe es "keine interaktiven Elemente" wie Mikrotransaktionen.

"Dies ist ein Abenteuerspiel, in dem die Spieler in die Rolle von Zelda schlüpfen, die versucht, Risse in Hyrule zu beseitigen und Link zu retten", heißt es.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ESRB description pic.twitter.com/snYALLBgnl — Wario64 (@Wario64) July 14, 2024

"Aus einer Schräg-von-oben-Perspektive erkunden die Spieler verschiedene Umgebungen und kämpfen gegen stilisierte Gegner (z. B. Menschen, Kreaturen)."

Gleichzeitig wird dann auch bestätigt, dass man als Link spielt. Was der erste Trailer durchaus schon durchblicken ließ. Es bleibt allerdings unklar, ob das zum Beispiel nur am Anfang der Fall ist, bevor man Zelda übernimmt, oder auch noch später in irgendeiner Form.

"In der Rolle von Link benutzen die Spieler ein Schwert und Pfeile, um Feinde zu besiegen; Zelda kann einen Zauberstab benutzen, um Kreaturen (z.B. Ritter, Schweinesoldaten, Schleim) für den Kampf zu beschwören. Einige Feinde können besiegt werden, indem sie in Brand gesetzt werden; andere Kreaturen lösen sich in Nebel auf, wenn sie besiegt sind. Die Kampfsequenzen sind etwas frenetisch, mit mehreren Feinden, die gleichzeitig angreifen/kämpfen."

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September 2024 für Nintendo Switch.