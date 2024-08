Legend of Zelda: Echoes of Wisdom liefert im Video viele neue Details, zeigt Regionen

Neue Eindrücke zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom gefällig? Die bekommt ihr heute in einem neuen Video!

Dabei nimmt man euch mit auf eine "Tour durch Hyrule" und zeigt unter anderem verschiedene Regionen.

Der Gipfel des Vulkans

"Auf ihrer Reise erkunden die Spielerinnen und Spieler die unterschiedlichsten Regionen: von der zentralen Hochebene bis zu deren äußersten Ausläufern, von der staubtrockenen Gerudo-Wüste bis zum Gipfel des Vulkans Eldin", heißt es.

Den Überblick über eure Quests behaltet ihr etwa mithilfe des Tagebuchs. Außerdem findet ihr in der Welt Wegfreunde, die euch dabei helfen, schneller zu reisen. Einfach auf der Karte auswählen. Ebenso könnt ihr die Welt auf einem Pferd durchqueren.

Hier das neueste Video:

"Überall in Hyrule stoßen Spielerinnen und Spieler zudem auf Händler-Dekus, die Smoothie-Shops betreiben. Dort werden aus gesammelten Zutaten köstliche Drinks gemixt, die je nach Inhalt ganz unterschiedlich wirken, etwa indem sie die Gesundheit wiederherstellen. Obendrein kann sich Zelda mit verschiedenen Outfits und Accessoires ausstatten, dies vor allem um bestimmte Fähigkeiten zu verbessern."

Wenn Echos euch nicht ausreichen, um die Herausforderungen im Spiel zu lösen, nutzt ihr die Kraft Einklang. Damit bringt ihr Objekte dazu, Zeldas Bewegungen zu folgen. Damit lassen sich zum Beispiel vergrabene Schätze oder Gegner an anderen Stellen positionieren. Umgekehrt könnt ihr auch den Bewegungen von Kreaturen oder Objekten mit dem Umgekehrten Einklang folgen.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September 2024 für Nintendo Switch.