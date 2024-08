The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom zeigt, wie Zelda das Schwert schwingt

Nein, die Überschrift ist nichts falsch und ich bringe nichts durcheinander. In Legend of Zelda: Echoes of Wisdom darf Zelda mal ans Schwert. In einem Trailer stellt Nintendo die Kampffähigkeiten der Prinzessin vor.

Niemand legt sich mit Zelda an!

Mit ihrer Schwertkämpferform kann Zelda für kurze Zeit zur Kämpferin werden. "Während sie die Stille Welt erkundet, findet Zelda ein mysteriöses Schwert, das es ihr ermöglicht, sich für kurze Zeit in eine mächtige Schwertkämpferform zu verwandeln und Feinde frontal zu bekämpfen", heißt es in Nintendos Beschreibung zum Spiel.

"Mit seiner mächtigen Kraft kann sie voranschreiten, wenn ihr der Weg versperrt ist, Feinde alleine niederschlagen und an der Seite von Echos kämpfen. Die Schwertanzeige kann durch das Sammeln von Energie in der Stillen Welt wieder aufgefüllt werden." Auch andere Charaktere, die ihr aus dem Zelda-Universum kennt, werden ihr zur Seite stehen.

Am 26. September 2024 erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom auf der Nintendo Switch. Diese bekommt eine limitierte Konsolenversion spendiert, passend zu Zeldas Abenteuer.