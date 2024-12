The Lord of the Rings: Return to Moria kostenlos - Epic verschenkt das Zwergen-Abenteuer

Das Fantasy-Survival-Adventure The Lord of the Rings: Return to Moria von Free Range Games und North Beach Games bekommt ihr aktuell für kurze Zeit kostenlos.

Epic verschenkt den Titel nun eine Woche lang in seinem Store, lasst euch also nicht zu viel Zeit.

Unterwegs mit den Zwergen

Dabei soll es sich angeblich um das erste von insgesamt 16 Spielen handeln, die Epic über die Weihnachtszeit hinweg verschenken will.

Ihr habt bis zum 19. Dezember 2024 um 17 Uhr Zeit, euch das Spiel auf der Produktseite im Epic Games Store in eure Spielebibliothek zu holen.

In The Lord of the Rings: Return to Moria geht es darum, dass ihr Moria, die unter dem Nebelgebirge gelegene Heimat der Zwerge, zurückzuerobern. Ihr müsst in diesen Minen überleben, sie bebauen und sie erkunden. Gleichzeitig lauern dort natürlich auch Gefahren auf euch.

"Die Spieler nehmen die Rolle der Zwerge ein, die von Gimli Lockenträger zum Nebelgebirge bestellt wurden, um die Schätze der verlorenen Heimat Moria – auch Khazad-dûm oder Zwergenbinge genannt – aus den Tiefen zu bergen", heißt es. "Nur die Standhaftesten können die Zwergenheit zum Erfolg führen."

Moria wird dabei prozedural generiert, soll sich also von Partie zu Partie unterscheiden. Und diese Herausforderung könnt ihr sowohl alleine als auch online mit anderen bestreiten.

"Mit der Spitzhacke in der Hand schaffen die Zwerge Rohstoffe für neue Ausrüstung aus dem Berg, doch der Lärm erweckt auch die Gefahren der Tiefe: Wo gegraben wird, fallen Orks. Erkunde die Mysterien dreier legendärer Berge, baue edle Metalle ab, trotze der Umwelt und kämpfe gegen bösartige Kreaturen, um das Geheimnis des im Berg lauernden Schattens zu lüften."

The Lord of the Rings: Return to Moria erschien ursprünglich im Oktober 2023 für den PC. Eine PS5-Version folgte im Dezember 2023, für Xbox Series X/S wurde das Spiel im August 2024 veröffentlicht.