Einst entwickelten sie The Order: 1886 für PS4, jetzt wird das Studio geschlossen

Das Entwicklerstudio Ready at Dawn (The Order: 1886, Lone Echo) wurde von Mutterkonzern Meta geschlossen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es bei Ready at Dawn viele Entlassungen gegeben.

Ende einer Ära

Gegründet wurde Ready at Dawn im Jahr 2003 von früheren Naughty-Dog- und Blizzard-Beschäftigten, anfangs adaptierte man die Franchises Jak and Daxter und God of War für die PlayStation Portable.

2015 veröffentlichte man The Order: 1886 für die PlayStation 4, das jedoch gemischte Kritiken erhielt. Anschließend konzentrierte man sich auf den VR-Markt, veröffentlichte die beiden Titel Lone Echo und Echo VR (ein Nachfolger dazu erschien 2021). 2020 erfolgte die Übernahme durch Meta.

Nach Angaben von Android Central wurde Ready at Dawn nun mit sofortiger Wirkung geschlossen. Dabei zitiert man einen Meta-Sprecher, der die Schließung damit begründet, dass Metas Reality Labs "innerhalb [seiner] neuen Budgetbeschränkungen bleibt und dass die Oculus Studios einen 'besseren langfristigen Einfluss' auf die VR-Entwicklung ausüben können".

Zuletzt arbeiteten wohl weniger als 50 Beschäftigte bei Ready at Dawn. Die nun betroffenen Personen wolle man dazu ermutigen, sich für andere Stellen bei Meta zu bewerben, da man "so viele der talentierten Entwickler wie möglich" behalten möchte.

Außerdem betonte man, dass man weiterhin an der VR-Entwicklung festhalte und die Schließung nicht als Vorzeichen für weitere Entlassungen zu verstehen sei.