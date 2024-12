The Outer Worlds 2 wird doppelt so groß: Hier ist der Gameplay-Trailer

The Outer Worlds 2 hat auf den Game Awards 2024 einen Trailer erhalten. Der Sprecher des Videos verspricht mehr Action, mehr Waffen und schönere Grafik für das Sci-Fi-Rollenspiel von Obsidian Entertainment.

Neuer Trailer für The Outer Worlds 2

Es hat dreimal so lange gedauert, den Titel zu entwickeln - ich nehme an, der Trailer bezieht sich hier auf die Entwicklungszeit des ersten Teils. Außerdem soll The Outer Worlds 2 doppelt so groß wie der Vorgänger werden. Mehr von allem also.

"Mach dich bereit für ein actiongeladenes Abenteuer in einer neuen Kolonie mit einer noch neueren Crew und der neuesten Grafik", heißt es. Im Trailer sehr ihr Explosionen, süße Echsenwesen und jede Menge Brutalität:

The Outer Worlds 2 soll im kommenden Jahr erscheinen. Zu einem noch unbestimmten Datum im Jahr 2025 könnt ihr den Titel für PC, Xbox Series und PlayStation 5 kaufen.