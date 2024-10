The Storybook Vale: Neue Disney Dreamlight Valley-Erweiterung bringt magische Welten und bekannte Charaktere

Fans von Disney Dreamlight Valley können sich freuen, denn am 20. November 2024 wird die kostenpflichtige Erweiterung The Storybook Vale veröffentlicht. Spieler können neue Welten erkunden und auf beliebte Disney-Charaktere wie Hades und Maleficent treffen. Diese Erweiterung soll das Spiel noch vielfältiger machen und neue Geschichten sowie eine spannende Atmosphäre ins Spiel bringen.

Drei mystische Biome und eine spannende Geschichte

The Storybook Vale bringt drei neue Biome ins Spiel, die von verschiedenen Kulturen und Mythen inspiriert sind. The Bind fügt eine dunkle Akademie und eine herbstliche Waldatmosphäre hinzu, perfekt für Fans von "Dark Academia". Mythtopia ist von der Greco-Roman Kultur geprägt und bringt sogar einen eigenen Olymp mit. Schließlich gibt es Everafter, das an schottische und skandinavische Folklore erinnert und einen verzauberten Wald sowie windige Moorlandschaften bietet. Die Story dreht sich um Maleficent und Hades, die das schwebende Storybook Vale gestohlen und ins Chaos gestürzt haben. Spieler müssen dem magischen Buch Lorekeeper helfen, ihre verlorenen Seiten zu finden und Frieden wiederherzustellen.

Neue Dorfbewohner und magische Begleiter

In Teil eins der Erweiterung werden Merida, Hades und Flynn als neue Dorfbewohner hinzugefügt. Außerdem gibt es neue Sammelobjekte, Rezepte und tierische Begleiter wie Eulen, Mini-Drachen und geflügelte Pferde. The Unwritten Realms, der zweite Teil der Erweiterung, erscheint im Sommer 2025 und führt Maleficent und weitere Charaktere ein, um ein mysteriöses Geheimnis zu lösen.

Der Erweiterungspass enthält beide Teile der Erweiterung. Für Sammler gibt es die Magical Edition und Enchanted Edition, die zusätzliche Premium-Inhalte wie einen Baby-Pegasus und Moonstones bieten. Die Roadmap für 2025 kündigt kostenlose Updates mit Aladdin, Jasmine, Alice im Wunderland und Peter Pan an, die das Spiel weiter bereichern werden.

Die Erweiterung und kommenden Updates bieten Disney Dreamlight Valley-Fans zahlreiche neue Abenteuer, Dekorationsoptionen und spannende Geschichten, die das Spielerlebnis noch vielfältiger und magischer machen. Mit neuen Charakteren, einzigartigen Biomen und einer fesselnden Handlung erwartet die Spieler ein umfangreiches Update, das frischen Wind ins Spiel bringt. Werdet ihr euch The Storybook Vale sichern und die neuen Welten und Geheimnisse erkunden?