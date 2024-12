The Talos Principle: Reawakened ist eine "radikal überarbeitete Neuauflage"

Croteam und Devolver Digital haben The Talos Principle: Reawakened angekündigt.

Dabei handelt es sich nach eigenen Angaben um eine "radikal überarbeitete Neuauflage" des Rätselspiels.

Mit der Unreal Engine 5 neu zum Leben erweckt

The Talos Principle: Reawakened soll schon "bald" für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht werden.

Unter anderem verspricht man für die Neuauflage eine erheblich verbesserte Grafik auf Basis der Unreal Engine 5.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Die Welt der Simulation, die man nun erneut oder zum ersten Mal erlebt, wurde mit der Unreal Engine 5 neu aufgebaut und ist nun dank verbesserter Beleuchtung, Texturen und Umgebungsgestaltung detaillierter und atmosphärischer als je zuvor", heißt es.

Ebenso angedacht sind Quality-of-Life-Verbesserungen, etwa ein Hinweissystem und die Möglichkeit des Zurückspulens. Dadurch soll das Spiel "zugänglicher als je zuvor" werden.

Mit dabei ist außerdem die Erweiterung Road to Gehenna, während das neue Kapitel "In the Beginning" die Ursprünge der Simulation erforschen soll.

Obendrein könnt ihr selbst kreativ werden: "Ein robuster und vielseitiger neuer Rätsel-Editor, der dem Spiel beiliegt, ermöglicht es den Spielern und Spielerinnen der Modding-Community, ihre eigenen einzigartigen Welten und Herausforderungen zu erschaffen, die Kreativität zu fördern und eine erfolgreiche Zukunft für Talos Principle zu gewährleisten."

"Es wartet eine Welt voller zum Nachdenken anregender Rätsel, philosophischer Intrigen und atemberaubender Grafik - auf einer erweiterten und neu gestalteten Reise durch die Welt der Simulation", verspricht man. "The Talos Principle: Reawakened erweckt jeden Winkel des Spiels zu neuem Leben und behält dabei die Vision bei, die das Original so beliebt gemacht hat."

Wann der "baldige" Release erfolgt, ist noch unklar. Man spricht allerdings vom Jahr 2025.