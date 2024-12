The Thing: Remastered erscheint angeblich morgen - Release-Angaben sorgen für Verwirrung

Laut einem Beitrag von Xbox Wire soll The Thing: Remastered bereits morgen, am 5. Dezember 2024, erscheinen. Basierend auf dem Kultfilm von John Carpenter. verspricht das Spiel intensive Horror-Erlebnisse, die sich sowohl an Fans des Originals als auch an Liebhaber von Survival-Horror richten. Das Spiel war schon einmal im Jahr 2002 für die PlayStation 2 veröffentlicht worden. Doch das Release-Datum sorgt für Verwirrung, da die Angaben auf verschiedenen Plattformen uneinheitlich sind.

Verwirrung um das Release-Datum auf verschiedenen Plattformen

Während Xbox Wire den 5. Dezember 2024 als Release-Datum nennt, gibt es widersprüchliche Informationen: Auf Steam ist der Titel weiterhin als "Coming Soon" gelistet. Im PlayStation Store wird das Spiel lediglich als "Announced" geführt, ohne ein konkretes Veröffentlichungsdatum anzugeben. Entwickler Nightdive Studios, bekannt für sein Remakes von Videospielklassikern, hatte zuvor lediglich bestätigt, dass der Titel irgendwann im Dezember 2024 erscheinen würde, ein genaues Datum blieb dabei aus. Nightdive hat zu den Verwirrungen noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben.

Das Survival-Horror-Spiel zum Film

Inhaltlich orientiert sich The Thing: Remastered stark an der Vorlage von John Carpenters Filmklassiker. Spieler schlüpfen in die Rolle von Captain Blake, einem Mitglied der US Army Special Forces, der eine verlassene Antarktis-Forschungsstation untersucht. Dort trifft er auf mysteriöse Vorfälle und muss tödliche Gefahren überleben. Das Spiel verspricht nicht nur eine packende Horror-Atmosphäre, sondern auch "blutige Ereignisse" und "rätselhafte Todesfälle". Auch für neue Spieler, die den Film nicht kennen, könnte die Kombination aus düsterer Story und forderndem Gameplay reizvoll sein.

Entwickler Nightdive Studios, der mit dem System Shock Remake im letzten Jahr großen Erfolg hatten, steht vor der Herausforderung, auch diesen Klassiker erfolgreich für die moderne Gaming-Welt aufzubereiten. Dabei bleibt die Frage, ob The Thing: Remastered wirklich morgen released wird oder der Release noch einige Tage auf sich warten lässt?

Trotz der Unklarheiten freuen sich viele Fans auf den morgigen Release, wenn es wirklich passieren sollte. Ob das Spiel in die Fußstapfen von System Shock treten kann, bleibt abzuwarten.