The Witcher 3 trifft Cyberpunk 2077: Geralt und Avallac’h sollten in einer frühen Version nach Night City reisen

Ein Skript aus einer frühen Version von CD Projekts Rollenspiel The Witcher 3, das Dataminer ausgegraben haben, sorgt für Begeisterung bei Fans. Die Modder-Gruppe What Lies Unseen enthüllte, dass Geralt und Avallac’h in der Quest "Durch Zeit und Raum" ursprünglich nach Night City, der dystopischen Welt von Cyberpunk 2077, teleportiert werden sollten. Diese Enthüllung bietet einen spannenden Einblick in die kreativen Ideen von CD Projekt Red und zeigt, wie die Spielewelten der beiden Franchises miteinander verknüpft sind.

Eine Reise durch Dimensionen – und nach Night City?

In der finalen Version der Quest reisen Geralt und Avallac’h durch verschiedene Dimensionen: von einer endlosen Wüstenwelt über einen toxischen Sumpf bis hin zu einer vom Weißen Frost zerstörten Welt. Ursprünglich sollte das Duo jedoch auch Night City besuchen. Laut dem Skript hätten sie die Stadt als "technologisch fortgeschritten, aber kaputt" beschrieben.

Eine frühe Dialogszene solle ungefähr so aussehen:

Geralt: "Was... Was ist das für ein Ort? Ist dies das Leben nach dem Tod?"

Avallac'h: "Nein. Nur eine weitere der Realitäten, durch die die Spirale führt... Technologisch fortgeschritten, aber kaputt. Sterbend."

Geralt: "Ekelerregend. Dieser Gestank, dieser Lärm... Wie kann man hier leben?!"

Avallac'h: "Du solltest es besser wissen. Diese Welt wird von Menschen bewohnt, nicht von Elfen."

Die Szene stammt aus einer frühen Entwicklungsphase im Jahr 2012, bevor CD Projekt Red den ersten Trailer zu Cyberpunk 2077 veröffentlichte.

Easter Eggs und subtile Multiverse-Hinweise

Neben der geplanten Reise nach Night City gab es auch Ideen für ein Easter Egg: Geralt hätte einem Bettler Novigrad-Münzen geben können, der später in Cyberpunk 2077 als wohlhabender Bürger wiederaufgetaucht wäre. Diese kleine Verbindung zwischen den Spielen hätte die Multiverse-Idee greifbarer gemacht. Stattdessen entschied sich CDPR für subtilere Verbindungen, wie ein verstecktes Puzzle in Cyberpunk 2077, das auf einen geheimen Raum in The Witcher 3 verweist. Solche Details begeistern Fans fast immer wieder.

Obwohl Geralt in Night City ein Highlight gewesen wäre, bleibt die finale Quest harmonisch in die Spielwelt eingebettet. Die subtilen Hinweise und Verknüpfungen zwischen den Universen bereichern die Geschichten beider Franchises nachhaltig. Sie bieten Fans nicht nur die Möglichkeit zu spannenden Spekulationen, sondern zeigen auch die kreative Tiefe, mit der CD Projekt Red seine Spiele miteinander verwoben hat.