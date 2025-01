The Witcher 4: Besonders trickreicher, kniffliger Gegner soll mit euren Ängsten spielen

The Witcher 4 wurde auf den Game Awards 2024 mit einem wunderbar langen Trailer enthüllt. Der Trailer selbst verriet bereits einige wichtige Details. So wird Ciri die neue Rolle des Protagonisten in der frischen Saga einnehmen, aber auch Geralt soll im Spiel vorkommen. Der Trailer zeigte eine Szene, in der Ciri ein Mädchen davor rettet, von ihrem Stamm an ein Monster geopfert zu werden. Sie muss schmerzlich am eigenen Leib erfahren, dass sie zwar gegen Monster, nicht aber gegen die tief liegenden Ängste der Menschen ankommt.

Ciri hat es mit wirklich fiesen Feinden zu tun

Auch in Sachen Gameplay und Kampf gibt es bereits Einblicke. So kämpft Ciri mit Ketten, kann Elemente aus ihrer Umgebung manipulieren und mit ihnen Magie wirken und Tränke zu sich nehmen, die ihr in ihren Gefechten helfen. Durch die Unreal Engine 5 sieht das Spiel dabei auch noch fabelhaft aus. Ein Vorteil, der sich auch auf die Spielwelt von The Witcher 4 auswirken dürfte.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Game Director Sebastian Kalemba sagt in einem Interview mit Gamertag Radio Co-Moderator Parris Lilly, dass es viele brandneue Regionen geben wird und ziemlich fiese Feinde. Er spricht hier den Gegner an, den ihr auch schon im Enthüllungstrailer sehen konntet, Bauk. Kalemba bezeichnet ihn als "kniffligen, kniffligen, kniffligen Mistkerl". Ihr findet ihn in einer ganz neuen Region. Bauk ist von der serbischen Mythologie inspiriert und ist eine Kreatur der Schatten, die Menschen fressen will.

In The Witcher 4 soll Bauk mit den Ängsten des Spielers spielen, so Kalemba. "Wenn man sich The Witcher anschaut, wie wir mit dem Wort 'Monster' umgegangen sind, gehen wir seit The Witcher 1 aus einer ganz anderen Perspektive damit um", sagt er. Die Grenze zwischen Mensch und Monster verschwimmt, es gibt äußere, aber auch innere Dämonen, die man bekämpfen muss, bevor man Bauk gegenübertreten kann.

Im Trailer wird Bauk zuerst als eine Ansammlung verschiedener Stimmen dargestellt, dessen Herkunft Ciri nicht verorten kann. Die Stimmen scheinen von überall zu kommen. Als sich Bauk endlich zeigt, sehen wir ein beinahe spinnenartiges Wesen mit Schnabel. Schwarz, knochig, haarig, mit Reißzähnen, einer Schnabelnase und einer heiseren, unheimlichen Stimme. Nach einem angenehmen Zeitgenossen sieht der nicht aus.