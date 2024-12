The Witcher 4: Das verrät euch der Trailer über Gameplay, Kampf und Story

The Witcher 4 wurde bei den Game Awards vergangene Woche mit einem langen Enthüllungs-Trailer angekündigt. Wenig später erschien ein weiteres Video zum Spiel, in dem Game Director Sebastian Kalemba den Trailer Stück für Stück analysiert und dabei viele Details über die Fortsetzung der erfolgreichen Rollenspielreihe preisgibt.

Über das Gameplay von The Witcher 4

Dass Ciri jetzt die neue Protagonistin der kommenden Saga ist, dürfte wohl jeder von euch mitbekommen haben. Im neuen Trailer tritt sie als erwachsene Frau auf, die durch die Welt reist. Im Trailer kommt sie in ein Dorf, das, wie Kalemba erklärt, hoch oben im Norden liegt. Die Zeremonie des Dorfes, die zu Beginn des Trailers gezeigt wird, ist ein Brauch. Sie opfern dem Monster Bauk Menschen, damit diese das Dorf nicht angreifen. Dieses Mal soll die junge Mioni dem Monster dargeboten werden. Ciri lässt Mioni singend in den Wald laufen, damit diese Bauk anlockt und wartet auf ihre Gelegenheit, sich der Kreatur gegenüberzustellen.

Als Ciri Bauk gegenübertritt, steht sie in einem Nebel und hört verzerrte Stimmen. Es wirkt fast wie eine Halluzination, in der Ciri das Monster nicht direkt sehen kann. Dann trinkt sie einen Trank, der die Stimmen und den Nebel verschwinden lässt. Ciri selbst kämpft im Trailer mit Ketten, die sie mit verschiedenen Elementen verstärken kann. Generell kann sie die Elemente in ihrer Umwelt absorbieren und für starke Zaubersprüche nutzen. Die Umwelt, in der Ciri sich befindet, spielt also für eure Kämpfe eine wichtige Rolle.

Ciri rettet Mioni vor Bauk und tötet das spinnenartige Biest, doch die Menschen im Dorf sind so besessen von ihrem Brauch, dass sie die Mioni trotzdem töten. Obwohl es im Trailer schlecht für das Mädchen ausgeht, sagt Kalemba, können Spieler die Frau mit ihren Entscheidungen im Spiel auch einen anderen Ausgang der Situation herbeiführen und das Mädchen retten. Eure Entscheidungen haben Konsequenzen und entscheiden über einen trostlosen und einen hoffnungsvollen Ausgang.