The Witcher 4: Deshalb will CD Projekt noch mit der Enthüllung warten

Witcher-Fans auf der ganzen Welt warten gespannt auf die Enthüllung des vierten Teils. Doch CD Projekt Red hat uns bisher nur sehr wenig Details über The Witcher 4 verraten, geschweige denn den Titel offiziell enthüllt. Das Rollenspiel befindet sich aktuell in der Entwicklung und es scheint alles nach Plan zu laufen. Wieso also die eigenen Fans warten lassen?

Ein paar Krümel, aber keine Enthüllung

In einem Gespräch mit unseren englischen Kollegen von Eurogamer erklärt CD Projekts Co-CEO Michal Nowakowski wieso das Studio mit der Enthüllung wartet. Leider sieht es so aus, als müsstet ihr euch weiterhin in Geduld üben.

"Ich weiß, dass viele Leute neugierig darauf sind, also werde ich versuchen, es zu erklären", so Nowakowski im Intervew. Das Studio hat aus seinen Fehlern in der Vergangenheit gelernt und will nicht mehr vorschnell eine große Ankündigung machen. CD Projekt Red spricht hier explizit von Cyberpunk 2077, was ihrer Meinung nach viel zu früh angekündigt wurde.

Cyberpunk 2077 wurde mehrfach verschoben und kam fehlerhaft auf den Markt. Das habe für einen Vertrauensverlust bei der Community gesorgt. "Bei The Witcher oder Cyberpunk in der Zukunft liegt es nur an uns. Alles kann scheitern, aber es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es nicht scheitert", sagt Nowakowski.

Jetzt will CD Projekt Red "klüger sein" wenn es um den Start und die Ausführung einer Marketingkampagne geht. "Um ehrlich zu sein: Als wir die Marketingkampagne offiziell mit Vorbestellungen starteten, was der Keanu-auf-der-Bühne-Moment auf der E3 im Juni 2019 war, war der Plan eigentlich, ungefähr ein Jahr später auf den Markt zu kommen. Es hat einfach nicht ganz funktioniert", so der Co-CEO weiter.

"Wir haben also nicht wirklich eine zweijährige Kampagne geplant, und ich denke immer noch, dass ein Jahr für eine Werbekampagne für dieses Spiel [in Bezug auf] die Zeit wirklich gut wäre. Für ein neues Spiel sollte man eine etwas längere - aber keine zweijährige - Kampagne erwarten." Ein Datum wird das Studio außerdem erst bekannt geben, wenn es sich wirklich sicher ist. Und dafür habe das Studio jetzt deutlich bessere Werkzeuge.

Es gibt aber auch einen kleinen Hoffnungsschimmer für alle, die sehnsüchtig auf Infos zu The Witcher 4 warten. "Allerdings möchte ich betonen, dass das nicht bedeutet, dass wir nicht schon vor einer vollständigen Enthüllung ein paar coole Assets anpreisen oder veröffentlichen", so der Co-CEO. "Wir wollen also hier und da ein paar Krümel fallen lassen, damit die Leute - und auch die Medien - sie aufgreifen und versuchen können, herauszufinden, was wir dieses Mal zu sagen versuchen. Das ist etwas, womit wir ein bisschen früher anfangen können."