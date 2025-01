The Witcher 4: Designer von Teil 3 plaudert aus dem Nähkästchen – "In the Eternal Fire’s Shadow" war eine Vorbereitung für die neue Saga

The Witcher 3: Wild Hunt feiert 2025 sein 10-jähriges Jubiläum und bleibt ein Highlight im Rollenspielgenre. CD Projekt Red hat mir der Serie ein echt klasse Abenteuer für viele Gamer gezaubert. Eine Quest wurde vor einigen Jahren veröffentlicht, die im Rahmen des Next-Gen-Updates veröffentlicht wurde, diente dabei als kreativer Schritt, um alte und neue Entwickler auf das kommende Witcher 4 einzustimmen.

The Witcher 3 Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PC

Release: 18. Mai 2015

Entwickler / Publisher: CD Project RED / CD Project RED

Zusammenarbeit zwischen alten Hasen und frischem Wind

Die Entwicklung dieser Quest war geprägt von enger Zusammenarbeit zwischen langjährigen Teammitgliedern und neuen Talenten. Während frische Ideen eingebracht wurden, sorgte die Erfahrung eines Quest-Designers, der seit The Witcher 1 Teil des Studios ist, für die Wahrung der ikonischen "grimdark"-Atmosphäre der Serie.

Philipp Weber, Narrative Designer für The Witcher 4, beschreibt den Prozess folgendermaßen: "Vor zwei Jahren haben wir eine neue Quest für The Witcher 3 veröffentlicht. Neue Designer und Autoren haben daran gearbeitet, um sich auf The Witcher 4 vorzubereiten, zusammen mit einem unserer erfahrensten Quest-Designer, der seit The Witcher 1 bei uns ist. Alles in allem war es der perfekte Start, um wieder in die richtige Stimmung zu kommen."

2 years ago we released a new quest for The Witcher 3. New designers and writers worked on it preparing for the Witcher 4, together with one of our most senior quest designers, who is with us since the Witcher 1. All in all, it was the perfect start to getting back into the vibe. pic.twitter.com/VCpQ5UpLjZ — Philipp Weber (@PhiWeber) January 8, 2025

Geralt verschlägt es in eine unheimliche Höhle

Das Ergebnis dieser Bemühungen ist die Quest In the Eternal Fire’s Shadow, in der Geralt eine unheimliche Höhle erkundet. Diese wurde einst von der Kirche genutzt, um Pestopfer einzusperren und die Seuche einzudämmen. Doch wie so oft in der Welt von The Witcher entpuppt sich die Situation als weitaus komplexer. Die Mischung aus Horror, moralischen Dilemmata und Geralts zynischer Haltung ist genau das, für was die Fans die Reihe feiern. Gleichzeitig bot die Quest den Entwicklern eine ideale Gelegenheit, die Stimmung und Themen für zukünftige Projekte zu verfeinern und ihre Expertise weiterzuentwickeln.

Mit dieser Herangehensweise zeigt CD Projekt Red, wie sie bewährte Stärken und neue Talente vereinen, um die Serie einen Schritt weiter zu bringen. Während das Studio auf das 10-jährige Jubiläum von The Witcher 3 zurückblickt, dürfen Fans gespannt sein, wie The Witcher 4 an diese Erfolgsgeschichte anknüpfen wird.