The Witcher 4: Doug Cockle sagt nun, dass Geralts Rückkehr nur ein Gerücht ist

Doug Cockle, die englische Stimme von Geralt in The Witcher, hat kürzlich für Verwirrung unter Fans der Spielereihe gesorgt. Im August 2024 behauptete er, dass Geralt im kommenden Spiel (The Witcher 4) vorkommen werde, allerdings nicht als Protagonist. Nun musste Cockle diese Aussage zurücknehmen und stellte klar, dass es sich lediglich um ein Gerücht handle.

Ein Missverständnis sorgt für Wirbel

Auf der MCM Comic Con Birmingham erklärte Cockle, dass seine ursprüngliche Aussage auf einer unbelegten Annahme beruhte: "Ich bin online gegangen und habe etwas darüber gesagt, und dann mir von CD Projekt auf die Finger gehauen, weil... ich weiß nicht, wie wahr das ist." Cockle habe gedacht, eine offizielle Aussage von CD Projekt gelesen zu haben, doch das Studio korrigierte ihn schnell. CD Projekt betonte, dass bisher keine offiziellen Informationen veröffentlicht wurden, und bat ihn, solche Behauptungen in Zukunft zu unterlassen.

Die Zukunft von Geralt bleibt ungewiss

Cockle räumte ein, dass The Witcher 4 für ihn ein "komplettes Mysterium" sei und er keine Informationen über Geralts mögliche Rückkehr habe. Im Interview führte er aus: "Ich bin von einem Gerücht ausgegangen – ich dachte, ich hätte jemanden von CD Projekt gesehen, der sagte, dass Geralt in Witcher 4 vorkommen wird, aber er wird nicht der Hauptcharakter sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, weil sie zu mir kamen und sagten: 'Wir haben nichts veröffentlicht, sag nichts!'" Weiter fügte er hinzu: "Ich weiß nicht, was es sein wird. Ich habe Ideen – ich dachte, ich hätte eine Vorstellung davon, was es ist – und dann wurde mir im Grunde gesagt: 'Wir haben niemandem gesagt, was es ist, also wissen wir nicht, woher du diese Information hast.'"

Die Verwirrung um Geralts mögliche Rückkehr zeigt, wie wenig CD Projekt derzeit noch über The Wither 4 teilen möchte. CD Projekt hat bisher keine Details preisgegeben, sodass Fans weiterhin auf offizielle Ankündigungen warten müssen. Ob Geralt als Protagonist, Nebenfigur oder gar nicht zurückkehrt, bleibt vorerst ein Rätsel.