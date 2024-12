The Witcher 4 enthüllt: Ciri wird zur Protagonistin - Erster Trailer ist da!

Damit hat wohl kaum jemand gerechnet. The Witcher 4 wird auf den Game Awards 2024 enthüllt. Ein langer Trailer zeigt Ciri als neue Protagonistin. Gameplay gibt es weniger zu sehen, dafür einige Story-Sequenzen.

The Witcher 4 enthüllt

Es kam überraschend, als wir plötzlich die ascheweißen Haare von Ciri auf dem Bildschirm sehen konnten. Mit einem kleinen Kloß im Hals konnten wir über sechs Minuten des neuen Spiels sehen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Das Video beginnt mit einem traditionellen Ritual, der neue Witcher, Ciri, rettet das Opfer vor ihrem Schicksal. Es sieht danach aus, als wolle sie sich einem Monster als Tribut anbieten. Eines, das Ciri bekämpft, doch es spielt mit ihren Gedanken. Die Stimme des Gegners scheint von überall her zu kommen.

In der Dunkelheit des nebligen Waldes findet sie das Ungetüm und hält es mit einer Blitzmagie in Schach. Während des Kampfes fängt eine grandiose Musik an zu spielen. Und spätestens jetzt ist die Stimmung voll da. The Witcher 4 wurde tatsächlich angekündigt. Der Witcher kehrt zurück, doch im Dorf wurde das Opfer bereits getötet. Ciri erkennt, dass die wahren Monster sich genau dort befunden haben.

Ein Veröffentlichungsdatum wurde bisher nicht genannt.