The Witcher 4: Für welche Plattformen erscheint es? CD Projekt Red hält sich noch bedeckt

Für welche Plattformen wird CD Projekt Reds Rollenspiel The Witcher 4 erscheinen? Das ist eine gute Frage. Den PC kann man wohl als gesichert betrachten, aber kommt es noch für die aktuelle Konsolengeneration?

In einer offiziellen Mitteilung heißt es, der Trailer wurde mithilfe einer "unangekündigten Nvidia GeForce RTX"-Grafikkarte vorgerendert. Dabei kamen Assets und Modelle aus dem Spiel selbst zum Einsatz.

Kommt The Witcher 4 noch auf die aktuellen Konsolen?

Aber was genau bedeutet das für PlayStation 5 und Xbox Series X/S? Bis The Witcher 4 erscheint, dürfte es noch eine Weile dauern. Und wir alle erinnern uns an die Probleme, die Cyberpunk 2077 zum Launch auf PlayStation 4 und Xbox One hatte.

In einem Interview mit Eurogamer.net hält sich CD Projekt Reds Game Director Sebastian Kalemba dahin noch relativ bedeckt.

"Zunächst einmal ist es gut zu wissen, dass dies nicht der Start der Marketing-Kampagne ist", sagt Kalemba zum Trailer. "Wir wollten in erster Linie zeigen und mit der ganzen Welt teilen, dass Ciri die Hauptprotagonistin ist, dass es The Witcher 4 ist, dass sie mutiert ist und dass sie sich definitiv auf dem Pfad befindet."

"Die zweite Sache ist, dass wir im Moment mit einer neuen Engine arbeiten, zusammen mit den Ingenieuren von Epic, und es gibt eine große Synergie und eine großartige Zusammenarbeit zwischen uns. Derzeit arbeiten wir mit der Unreal Engine 5 und unserem Custom Build. Und natürlich wollen wir alle Plattformen unterstützen - also PC, Xbox und Sony, richtig? - aber ich kann im Moment noch keine genaueren Angaben dazu machen."

Zugleich betonte er noch einmal, dass der aktuelle Trailer für den Moment ein technischer Showcase und ein "guter Benchmark" sei.

"Sicherlich sollte man nicht vergessen, dass wir zum ersten Mal ein cineastisches, vorgerendertes Stück ohne Postproduktion geschaffen haben, um zu zeigen, dass wir einfach danach streben, eine solche Qualität bei Cinematics so weit wie möglich zu erreichen. Das ist meiner Meinung nach ein guter Maßstab."

Im Zuge der Ankündigung hatte CD Projekt Red noch keinen Release-Zeitraum für das Spiel genannt, was darauf schließen lässt, dass wir noch eine Weile warten müssen.

Zuvor hatte das Unternehmen bestätigt, dass auch Gwent in The Witcher 4 zurückkehrt. Darüber hinaus erhält Ciri sowohl in der englischen wie auch in der deutschen Version eine neue Sprecherin.