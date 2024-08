The Witcher 4 macht gute Fortschritte, Ende der Pre-Production-Phase rückt näher

Die Arbeiten an The Witcher 4 kommen gut voran und das Projekt kann bald in die nächste Produktionsphase gehen.

Das bedeutet dann zugleich, dass die Produktion des Spiels in vollem Umfang startet.

Ein Großteil des Studios arbeitet an The Witcher 4

"Die Arbeit an Polaris [der Codename des Spiels] geht voran", sagt CD Projekts Co-CEO Michał Nowakowski (via VGC).

"Das Entwicklerteam nähert sich einem wichtigen Meilenstein, der das Ende der Pre-Production-Phase markiert."

"Die Situation bei unseren aktuellen Projekten war in diesem Jahr ziemlich stabil, sie alle haben sich in konstantem Tempo weiterentwickelt", fährt er fort.

Aktuell arbeiten zwei Drittel der Beschäftigten von CD Projekt an The Witcher 4, das sind mehr als 400 Leute.

Ebenfalls in Arbeit sind eine Fortsetzung zu Cyberpunk 2077 und ein weiteres, unangekündigtes Projekt.