The Witcher 4: "Niemand wird enttäuscht sein" - Beliebtes Feature aus dem dritten Teil kehrt zurück

Eure liebste Freizeitbeschäftigung aus The Witcher 3 kehrt auch in CD Projekt Reds kommendem Rollenspiel The Witcher 4 zurück.

Die Rede ist natürlich vom Kartenspiel Gwent, in das ihr in The Witcher 4 wieder einiges an Zeit versenken könnt.

Eine Runde Gwent in The Witcher 4

CD Projekt Red weiß also ganz genau, was euch gefallen hat, und gibt es euch im vierten Teil erneut.

"Wir lieben dieses Spiel wirklich sehr und hören immer sehr sorgsam auf die Community – wir lieben sie und sie ist fantastisch", sagt Executive Producer Gosia Mitręga im Gespräch mit Easy Allies.

"Ich denke, niemand wird enttäuscht sein", ergänzt sie. Und Game Director Sebastian Kalemba fügt hinzu: "Es gehört zum Spielerlebnis dazu, absolut. Wir lieben Gwent ebenfalls."

Inwieweit CD Projekt Red Gwent für The Witcher 4 weiterentwickelt, ausbaut oder verändert, bleibt allerdings noch abzuwarten. Vielleicht fließen hierbei auch die Lektionen ein, die man aus der Veröffentlichung der Standalone-Version von Gwent gelernt hat.

CD Projekt Red hatte The Witcher 4 vergangene Woche während der Game Awards angekündigt. Im neuesten Teil übernimmt Ciri die Hauptrolle und da Studio hat auch näher erläutert, warum sie Geralts Nachfolgerin wird.

Darüber hinaus erhält Ciri sowohl in der englischen wie auch in der deutschen Version des Spiels eine neue Sprecherin. In der englischen Fassung übernimmt Ciara Berkeley die Rolle von der bisherigen Sprecherin Jo Wyatt. Bei der deutschen Version konnte sich Vanessa Wirth in einem Casting durchsetzen, an dem insgesamt 30 Kandidatinnen teilnahmen.

The Witcher 4 entsteht auf Basis der Unreal Engine 5, ein Release-Datum oder ein Release-Zeitraum für den neuen Teil stehen allerdings noch nicht fest.