The Witcher 4 Trailer ist atemberaubend schön - wurde auf teurer RTX 5090 vorgerendert

CD Projekt enthüllt das Geheimnis hinter dem atemberaubend schönen Trailer zu The Witcher 4. Bereits bei der ersten Präsentation des Trailers auf den Game Awards 2024 gab es den Hinweis darauf, dass das Videomaterial "in der Unreal Engine 5 auf einer unangekündigten Nvidia GeForce RTX GPU vorgerendert" wurde. Jetzt wissen wir mehr. Bei dieser mysteriösen Grafikkarte handelt es sich um die inzwischen angekündigte Nvidia RTX 5090. Das neue und teure Flaggschiff unter den GPUs des Herstellers.

The Witcher 4 Genre: Action-RPG

Plattform: TBD

Release: TBD

Entwickler / Publisher: CD Projekt / CD Projekt

Gerendert, aber scheinbar nicht in Echtzeit

Ganze 2.329 Euro müssen Spieler für die RTX 5090 auf den Tisch legen. Das ist mehr, als so manch einer im Monat verdient. Mit DLSS4 soll das Vierfache an Leistung erreicht werden und auch die neue Nvidia-Reflex-2-Technologie und KI-Shader sind an Bord der Karten. Hier sind alle Preise und Details zu den neuen Nvidia-GPUs.

"Die lang erwartete Fortsetzung, The Witcher IV, wurde vor kurzem mit einem atemberaubenden Enthüllungstrailer vorgestellt, von dem wir nun bestätigen können, dass er in der Unreal Engine 5 auf einer GeForce RTX 5090 vorgerendert wurde", heißt es in einem Beitrag von Nvidia. "Nvidia arbeitet seit Beginn der Entwicklung des Spiels mit CD Projekt Red zusammen, und sobald es fertig ist, wird The Witcher IV mit den neuesten RTX-getriebenen Technologien auf den Markt kommen."

Leider gibt der Hersteller keine technischen Details darüber, wie genau das Video entstanden ist. Es heißt lediglich, dass der Trailer mithilfe der RTX 5090 vorgerendert, also nicht in Echtzeit gerendert wurde. Auf der 5090 soll das Spiel laut Nvidia und CD Projekt genauso gut aussehen, wie im Trailer. Ob sich die Prognose von Entwickler und GPU-Hersteller als richtig herausstellt oder nur eine nette Marketing-Phrase ist, bleibt also abzuwarten. Gut wird es sicher in jedem Fall aussehen.

CD Projekt hat bisher angegeben, dass der Trailer "von derselben Technologie angetrieben wird, auf der The Witcher 4 aufgebaut ist". Das konnten Fans einer auf Reddit veröffentlichten Slideshow entnehmen. So soll der Trailer "einen filmischen Blick auf die Art von Erfahrung werfen, die The Witcher 4 den Spielern bieten will".