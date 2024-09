Throne and Liberty: Änderungen an Battle-Pass und Währung basieren auf eurem Feedback

Throne and Liberty von Publisher Amazon Games hat sich seit dem Launch in Korea immer weiterentwickelt. Im Dezember 2023 erschien das MMORPG von NCSOFT und wird seitdem für den Release im Rest der Welt vorbereitet. Am 1. Oktober ist es dann endlich so weit.

Alle wichtigen Änderungen an Throne and Liberty

An welchen Schrauben Amazon und NCSOFT genau gedreht haben, verraten Entwickler und Publisher euch in einem neuen Blog-Beitrag. Besonders das Feedback der Spieler hat zu vielen Änderungen geführt. Viele dieser Verbesserungen sind bereits in der koreanischen Version des Spiels live.

"Der Inhalt, den die Spieler in Korea erleben, ist im Wesentlichen identisch mit dem, was die Spieler im Westen und in Japan erleben werden, mit einigen offensichtlichen Ausnahmen wie der Lokalisierung", heißt es im Beitrag.

Verbessert wurde etwa das Tempo des Levelprozesses, damit Spieler konstant stärker werden und sich die Erfahrung gleichmäßig und allzeit präsent anfühlt. Der Einstieg wurde für neue Spieler verbessert und natürlich floss auch einiges an Anstrengung in die Kämpfe.

"Auf der Grundlage des Feedbacks der Spieler haben wir Verbesserungen vorgenommen, die den Spielern bei der Erstellung ihrer Charaktere und der Herangehensweise an die Kämpfe eine tiefere Anpassungsmöglichkeit bieten werden." Die Skills für dieses System lassen sich nun auch etwas früher freischalten.

"Die Spieler können sich über mehr Fertigkeiten für jede Waffe, Rüstungssets mit passiven Boni und ein überarbeitetes Kampfsystem mit Fertigkeitsschüssen und mehr freuen", heißt es weiter. Für bessere Kontrolle über den Charakter gibt es auch Anpassungen für die Kamera. Und dann gibt es auch noch Details zu Balancing-Änderungen und weiteren Anpassungen für die PvE- und PvP-Inhalte.

"Ein weiterer Bereich, in dem wir wichtige Aktualisierungen vorgenommen haben, ist Spieler-gegen-Umwelt (PvE), da wir mehr Inhalte für Spieler hinzugefügt haben, die sich außerhalb von Spieler-gegen-Spieler (PvP) betätigen möchten. Koop-Dungeons für sechs Spieler ermöglichen es den Spielern, sich in Gruppen zusammenzuschließen und herausfordernde Dungeons mit einem spannenden Kampf gegen einen mächtigen Endboss zu bestreiten."

Wichtig sind aber auch die Details zur Monetarisierung. Hier schreiben Amazon und NCSOFT: "In Throne and Liberty können Spieler, die kostenlos spielen wollen, weiterhin Premium-Währung, genannt Lucent, verdienen, ohne echtes Geld ausgeben zu müssen."

"Zu diesem Zweck wurden die Preise für den Leveling Pass und den Battle Pass gesenkt und können nun mit Lucent erworben werden. Das bedeutet, dass jeder Spieler diese Pässe erwerben kann, auch wenn er kein echtes Geld ausgeben möchte."